ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น มาสเตอร์โหนด ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มาสเตอร์โหนด เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08185
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
2
DASH
DASH
DASH
$ 30.22
+0.20%
+0.90%
-2.20%
$ 385.13M
$ 7.19K
3
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03911
-1.56%
+5.31%
+3.91%
$ 39.05M
$ 2.09M
4
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04021
+0.15%
-0.96%
-3.73%
$ 16.57M
$ 1.48M
5
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6198
-0.10%
-0.66%
-1.05%
$ 11.59M
$ 101.39K
6
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.5
0.00%
+0.05%
-2.72%
$ 5.06M
$ 48.41K
7
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01511342
+0.15%
-0.04%
-5.80%
$ 4.22M
$ 2.15K
8
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.01189834
-5.35%
-0.25%
-60.26%
$ 2.50M
$ 2.70K
9
Divi
Divi
DIVI
$ 0.00034991
0.00%
--
+36.92%
$ 1.66M
$ 24.50
10
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001654
+0.18%
-3.32%
-23.20%
$ 1.48M
$ 49.47M
11
Viction
Viction
VIC
$ 0.01158
-5.90%
-23.61%
-61.33%
$ 1.48M
$ 8.46M
12
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.00991
-1.36%
-23.49%
-58.30%
$ 986.46K
$ 7.92M
13
Energi
Energi
NRG
$ 0.00842
0.00%
+0.12%
-2.09%
$ 866.83K
$ 1.36M
14
Morpheus Network
Morpheus Network
MNW
$ 0.01473543
+0.25%
+0.05%
+33.16%
$ 705.77K
$ 103.25
15
Raptoreum
Raptoreum
RTM
$ 6.847E-5
+0.35%
-3.70%
+6.63%
$ 470.13K
--
16
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.059E-5
-0.02%
-2.50%
+12.28%
$ 434.80K
--
17
SwiftCash
SwiftCash
SWIFT
$ 0.0005186
0.00%
+0.01%
+0.20%
$ 159.50K
$ 135.63
18
Honest
Honest
HNST
$ 5.544E-5
0.00%
-83.40%
0.00%
$ 22.18K
--
19
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00114008
0.00%
0.00%
-0.26%
$ 19.57K
$ 1.69K
20
KIRA
KIRA
KIRA
$ 1.498E-5
0.00%
+0.50%
+0.74%
$ 14.97K
--
21
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003779
+0.03%
-1.59%
+6.75%
--
$ 644.47M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มาสเตอร์โหนด คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มาสเตอร์โหนด เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.10B
โทเค็น มาสเตอร์โหนด ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มาสเตอร์โหนด ที่ติดตามบน MEXC นั้น ONT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มาสเตอร์โหนด กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 มาสเตอร์โหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มาสเตอร์โหนด ยอดนิยม รวมถึง BDX, DASH, ONT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มาสเตอร์โหนด คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มาสเตอร์โหนด ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.10B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มาสเตอร์โหนด นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง