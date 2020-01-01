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โทเค็น ระบบนิเวศ Evmos ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Evmos เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.47
+0.14%
-0.07%
+4.62%
$ 755.71M
$ 211.45K
2
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2866
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
3
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03026
-0.03%
-0.89%
+0.37%
$ 23.46M
$ 1.95M
4
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.86
0.00%
-0.00%
+5.15%
$ 3.85M
$ 11.42K
5
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.01971854
+0.59%
-0.06%
-4.79%
$ 1.57M
$ 7.73K
6
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00099856
0.00%
-0.04%
-10.99%
$ 148.12K
$ 274.18
7
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.97E-5
-0.64%
-1.20%
+8.94%
$ 146.22K
--
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,882.74
-0.15%
+0.00%
+0.52%
$ 93.43K
$ 2.22K
9
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4.693E-5
-0.57%
-0.30%
-7.33%
$ 60.99K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Evmos คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Evmos เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $810.35M
โทเค็น ระบบนิเวศ Evmos ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Evmos ที่ติดตามบน MEXC นั้น AXLETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Evmos กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ระบบนิเวศ Evmos ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Evmos ยอดนิยม รวมถึง ATOM, FRAX, OSMO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Evmos คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Evmos ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $810.35M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Evmos นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง