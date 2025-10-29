ราคาปัจจุบัน Shack Token วันนี้ คือ 0.02836798 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHACK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHACK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Shack Token วันนี้ คือ 0.02836798 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHACK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHACK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SHACK

ข้อมูลราคา SHACK

เอกสารไวท์เปเปอร์ SHACK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SHACK

โทเคโนมิกส์ SHACK

การคาดการณ์ราคา SHACK

Shack Token โลโก้

Shack Token ราคา (SHACK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SHACK เป็น USD

$0.02836798
+0.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Shack Token (SHACK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:33:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Shack Token (SHACK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02777287
ต่ำสุด 24h
$ 0.02941519
สูงสุด 24h

$ 0.02777287
$ 0.02941519
$ 0.02941519
$ 0.00495461
-0.45%

+1.15%

+18.97%

+18.97%

ราคาเรียลไทม์ Shack Token (SHACK) คือ $0.02836798 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSHACK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02777287 และราคาสูงสุด $ 0.02941519 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SHACK คือ $ 0.02941519 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00495461

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SHACK มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +18.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Shack Token (SHACK) ข้อมูลการตลาด

$ 11.30M
--
$ 28.44M
397.26M
999,996,523.400132
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Shack Token คือ $ 11.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SHACK คือ 397.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 999996523.400132 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.44M

ประวัติราคา Shack Token (SHACK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Shack Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003231
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shack Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0355182456
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shack Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.1002940486
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shack Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0003231+1.15%
30 วัน$ +0.0355182456+125.21%
60 วัน$ +0.1002940486+353.55%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Shack Token (USD)

Shack Token (SHACK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Shack Token (SHACK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Shack Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Shack Token ตอนนี้!

SHACK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Shack Token (SHACK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Shack Token (SHACK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SHACKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Shack Token (SHACK)

วันนี้ Shack Token (SHACK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SHACK เป็นUSD คือ 0.02836798 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SHACK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SHACK เป็น USD คือ $ 0.02836798 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Shack Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SHACK คือ $ 11.30M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SHACK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SHACK คือ 397.26M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SHACK คือเท่าใด?
SHACK ถึงราคา ATH ที่ 0.02941519 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SHACK คือเท่าไร?
SHACK ถึงราคา ATL ที่ 0.00495461 USD
ปริมาณการเทรดของ SHACK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SHACK คือ -- USD
ปีนี้ SHACK จะสูงขึ้นอีกไหม?
SHACK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SHACK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

