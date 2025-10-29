ราคาปัจจุบัน BOUNCY BALL of OFiD Fun วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา E𝕏PB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา E𝕏PB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BOUNCY BALL of OFiD Fun วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา E𝕏PB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา E𝕏PB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

--
----
+4.80%1D
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:57:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

+4.82%

+9.46%

+9.46%

ราคาเรียลไทม์ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดE𝕏PB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ E𝕏PB คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น E𝕏PB มีการเปลี่ยนแปลง -0.64% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.82% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ข้อมูลการตลาด

$ 39.29K
$ 39.29K$ 39.29K

--
----

$ 40.14K
$ 40.14K$ 40.14K

978.28M
978.28M 978.28M

999,432,327.764755
999,432,327.764755 999,432,327.764755

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BOUNCY BALL of OFiD Fun คือ $ 39.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ E𝕏PB คือ 978.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 999432327.764755 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 40.14K

ประวัติราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+4.82%
30 วัน$ 0+0.23%
60 วัน$ 0-2.78%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun (USD)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BOUNCY BALL of OFiD Fun

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BOUNCY BALL of OFiD Fun ตอนนี้!

E𝕏PB เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ E𝕏PBโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

วันนี้ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน E𝕏PB เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน E𝕏PB เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ E𝕏PB เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BOUNCY BALL of OFiD Fun คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ E𝕏PB คือ $ 39.29K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ E𝕏PB คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ E𝕏PB คือ 978.28M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ E𝕏PB คือเท่าใด?
E𝕏PB ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ E𝕏PB คือเท่าไร?
E𝕏PB ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ E𝕏PB คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ E𝕏PB คือ -- USD
ปีนี้ E𝕏PB จะสูงขึ้นอีกไหม?
E𝕏PB อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา E𝕏PB เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:57:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

