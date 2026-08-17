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ราคาปัจจุบัน Strike วันนี้ คือ 0.449595 USD มูลค่าตลาด STRIKE เท่ากับ 8,092,708 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRIKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strike วันนี้ คือ 0.449595 USD มูลค่าตลาด STRIKE เท่ากับ 8,092,708 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRIKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strike ราคา (STRIKE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STRIKE เป็น USD

$0.449476
$0.449476$0.449476
+0.09%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strike (STRIKE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:43:59 (UTC+8)

ราคา Strike วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strike (STRIKE) วันนี้ $ 0.449595, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STRIKE เป็น USD คือ $ 0.449595 ต่อ STRIKE.

Strike มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 8,092,708 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.00M STRIKE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRIKE เทรดระหว่าง $ 0.403814 (ต่ำ) กับ $ 0.448095 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.17 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.063691

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STRIKE เคลื่อนไหว +2.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 28.79K.

Strike (STRIKE) ข้อมูลการตลาด

$ 8.09M
$ 8.09M$ 8.09M

$ 28.79K
$ 28.79K$ 28.79K

$ 11.24M
$ 11.24M$ 11.24M

18.00M
18.00M 18.00M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strike คือ $ 8.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 28.79K อุปทานหมุนเวียนของ STRIKE คือ 18.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 25000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.24M

ประวัติราคา Strike USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.403814
$ 0.403814$ 0.403814
ต่ำสุด 24h
$ 0.448095
$ 0.448095$ 0.448095
สูงสุด 24h

$ 0.403814
$ 0.403814$ 0.403814

$ 0.448095
$ 0.448095$ 0.448095

$ 2.17
$ 2.17$ 2.17

$ 0.063691
$ 0.063691$ 0.063691

+2.89%

+9.40%

+7.11%

+7.11%

ประวัติราคา Strike (STRIKE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strike เป็น USD เท่ากับ $ +0.03863738
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strike เป็น USD เท่ากับ $ +0.0145929545
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strike เป็น USD เท่ากับ $ -0.2595732686
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strike เป็น USD เท่ากับ $ +0.00041827289682914

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.03863738+9.40%
30 วัน$ +0.0145929545+3.25%
60 วัน$ -0.2595732686-57.73%
90 วัน$ +0.00041827289682914+0.00%

การคาดการณ์ราคา Strike

การคาดการณ์ราคา Strike (STRIKE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STRIKE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strike (STRIKE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strike อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strike จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STRIKE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strike

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Strike (STRIKE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cardano EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Strike

ราคาปัจจุบันของ Strike คือเท่าไร?

ราคาสดของ Strike (STRIKE) คือ ฿14.52001049634816180000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Strike ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Strike อยู่ในอันดับที่ #1271 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿261360124.34275456752000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ STRIKE มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ STRIKE คือ 18000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Strike เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Strike เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿13.04147848301768616000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿14.47156686208950180000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Strike ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Strike เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿70.0817908941948000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿2.05694900637887604000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ STRIKE ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Strike?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 9.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Perpetuals,Cardano Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strike

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:43:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strike (STRIKE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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