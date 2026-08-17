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ราคาปัจจุบัน Ithaca Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ITHACA เท่ากับ 266,787 USD ติดตามการอัปเดตราคา ITHACA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ithaca Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ITHACA เท่ากับ 266,787 USD ติดตามการอัปเดตราคา ITHACA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ithaca Protocol ราคา (ITHACA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ITHACA เป็น USD

$0.00040009
$0.00040009$0.00040009
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ithaca Protocol (ITHACA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:13:11 (UTC+8)

ราคา Ithaca Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ithaca Protocol (ITHACA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ITHACA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ITHACA.

Ithaca Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 266,787 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 666.86M ITHACA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ITHACA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.116504 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ITHACA เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 53.03K.

Ithaca Protocol (ITHACA) ข้อมูลการตลาด

$ 266.79K
$ 266.79K$ 266.79K

$ 53.03K
$ 53.03K$ 53.03K

$ 360.06K
$ 360.06K$ 360.06K

666.86M
666.86M 666.86M

899,999,900.0
899,999,900.0 899,999,900.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ithaca Protocol คือ $ 266.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 53.03K อุปทานหมุนเวียนของ ITHACA คือ 666.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 899999900.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 360.06K

ประวัติราคา Ithaca Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.116504
$ 0.116504$ 0.116504

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+1.38%

-0.62%

-0.62%

ประวัติราคา Ithaca Protocol (ITHACA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ithaca Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ithaca Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ithaca Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ithaca Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.38%
30 วัน$ 0-63.77%
60 วัน$ 0-80.05%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Ithaca Protocol

การคาดการณ์ราคา Ithaca Protocol (ITHACA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ITHACA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ithaca Protocol (ITHACA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ithaca Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ithaca Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ITHACA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ithaca Protocol

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Ithaca Protocol (ITHACA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Ithaca Protocol

ราคาปัจจุบันของ Ithaca Protocol คือเท่าไร?

ราคาสดของ Ithaca Protocol (ITHACA) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Ithaca Protocol ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Ithaca Protocol อยู่ในอันดับที่ #4326 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿8615742.89275089180000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ ITHACA มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ ITHACA คือ 666856348.2317038 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Ithaca Protocol เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ithaca Protocol เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Ithaca Protocol ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Ithaca Protocol เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿3.76243411401998560000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ ITHACA ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Ithaca Protocol?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 1.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Options,Ethereum Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ithaca Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:13:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ithaca Protocol (ITHACA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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