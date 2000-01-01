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โทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ความพร้อมใช้งานของข้อมูล เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.611
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3073
-0.20%
+0.89%
-5.57%
$ 282.14M
$ 600.82K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1706
-0.35%
+0.65%
-5.50%
$ 134.63M
$ 426.65K
4
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50767
-0.11%
+0.02%
+11.30%
$ 34.16M
$ 121.31K
5
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.001835
+0.05%
-1.61%
-11.64%
$ 7.08M
$ 27.37M
6
Covalent X Token
Covalent X Token
CXT
$ 0.00241187
+0.03%
+0.02%
-5.95%
$ 2.34M
$ 137.05K
7
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019437
-1.12%
+0.01%
+9.96%
$ 1.93M
$ 357.81
8
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001688
+0.36%
-4.09%
-24.05%
$ 1.48M
$ 50.26M
9
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00976231
0.00%
+0.01%
-3.94%
$ 260.81K
$ 9.45K
10
Unibase
Unibase
UB
$ 0.11577
-0.12%
-6.27%
-18.59%
--
$ 693.58K
11
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.024718
-1.03%
+4.83%
+6.66%
--
$ 6.48M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.55B
โทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ที่ติดตามบน MEXC นั้น Q แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ยอดนิยม รวมถึง NEAR, TIA, EIGEN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ความพร้อมใช้งานของข้อมูล ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.55B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ความพร้อมใช้งานของข้อมูล นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง