ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Blast ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Blast เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.437
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0835
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
8
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.49
+0.02%
+0.00%
+0.36%
$ 86.66M
$ 610.39
9
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,010.49
+0.04%
+0.01%
-0.06%
$ 35.60M
$ 33.47
10
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003391
+0.18%
+0.09%
-5.85%
$ 33.94M
$ 16.90M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02073
+0.05%
-2.95%
-4.07%
$ 27.03M
$ 4.88M
12
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,321.44
+0.08%
+0.00%
-1.93%
$ 16.01M
$ 5.86
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.285922
-0.04%
-0.00%
-7.99%
$ 15.39M
$ 96.05K
14
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002353
-0.25%
+0.26%
-5.84%
$ 14.94M
$ 228.01M
15
USDB
USDB
USDB
$ 0.994675
+0.05%
+0.00%
-0.06%
$ 11.93M
$ 927.73
16
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011979
+0.03%
-2.37%
+6.51%
$ 11.27M
$ 6.40M
17
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,959.68
+0.06%
0.00%
-1.74%
$ 7.49M
$ 2.02K
18
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.956404
+0.01%
-0.01%
-2.26%
$ 7.21M
$ 5.78K
19
Oh no
Oh no
OHNO
$ 7.336E-5
+0.04%
0.00%
+0.41%
$ 733.60K
--
20
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
21
OmniCat
OmniCat
OMNI
$ 4.76E-6
-0.21%
+1.90%
-1.86%
$ 216.62K
--
22
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001282
-0.23%
-2.42%
-7.00%
$ 170.53K
$ 13.30M
23
PacMoon
PacMoon
PAC
$ 0.00016263
0.00%
--
-0.06%
$ 158.57K
$ 2.00
24
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
25
Zaibot
Zaibot
ZAI
$ 0.00523511
0.00%
-0.00%
-0.37%
$ 95.94K
$ 2.85
26
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-0.71%
$ 74.47K
--
27
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
28
OX Coin
OX Coin
OX
$ 1.452E-5
0.00%
+1.90%
+0.76%
$ 38.00K
--
29
BladeSwap
BladeSwap
BLADE
$ 0.00032423
0.00%
--
-0.82%
$ 36.33K
$ 1.04
30
Blast Pepe
Blast Pepe
BEPE
$ 2.53196E-7
0.00%
-1.00%
-1.02%
$ 25.32K
--
31
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.00275
+0.33%
-1.47%
-2.35%
--
$ 798.41M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Blast คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Blast เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 31 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $17.47B
โทเค็น ระบบนิเวศ Blast ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Blast ที่ติดตามบน MEXC นั้น OMNI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Blast กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 31 ระบบนิเวศ Blast ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Blast ยอดนิยม รวมถึง LINK, USDE, WEETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Blast คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Blast ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $17.47B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Blast นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง