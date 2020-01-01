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โทเค็น Avalanche L1 ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Avalanche L1 เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1942
+0.88%
-0.76%
-13.77%
$ 55.49M
$ 396.32K
2
Apertum
Apertum
APTM
$ 0.1373
+0.02%
+2.72%
-6.16%
$ 13.65M
$ 384.32K
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002989
-0.33%
+1.29%
-8.54%
$ 7.05M
$ 20.27M
4
NUMINE Token
NUMINE Token
NUMI
$ 0.01989467
-0.02%
-0.00%
+0.90%
$ 7.01M
$ 188.03K
5
COQ INU
COQ INU
COQ
$ 0.00000007228
-1.95%
-2.94%
-10.61%
$ 5.00M
$ 761.80B
6
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.001871
0.00%
-1.68%
-8.60%
$ 1.69M
$ 30.71M
7
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.006973
-1.47%
-8.97%
-18.74%
$ 1.05M
$ 114.42K
8
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.0297363
0.00%
--
0.00%
$ 1.05M
$ 1.07
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006644
+0.08%
-3.09%
+4.64%
$ 963.51K
$ 151.70M
10
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029294
0.00%
-0.01%
-2.30%
$ 850.65K
$ 1.62
11
Warp
Warp
WRP
$ 0.00013674
0.00%
--
+4.95%
$ 683.69K
$ 139.87
12
Dexalot
Dexalot
ALOT
$ 0.01029186
0.00%
-0.07%
-8.85%
$ 657.94K
$ 74.94
13
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553878
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.65K
$ 223.87
14
Step App
Step App
FITFI
$ 6.853E-5
-7.80%
-38.70%
-57.76%
$ 292.49K
--
15
HatchyPocket
HatchyPocket
HATCHY
$ 0.00013118
-0.10%
-0.02%
-8.78%
$ 131.18K
$ 8.64
16
Lamina1
Lamina1
L1
$ 0.00017978
0.00%
--
0.00%
$ 48.50K
$ 1.39K
17
Erol Musk
Erol Musk
EROL
$ 2.98E-5
+1.36%
-2.40%
+7.39%
$ 29.80K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Avalanche L1 คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Avalanche L1 เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $96.27M
โทเค็น Avalanche L1 ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Avalanche L1 ที่ติดตามบน MEXC นั้น APTM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Avalanche L1 กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 Avalanche L1 ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Avalanche L1 ยอดนิยม รวมถึง NXPC, APTM, GUN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Avalanche L1 คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Avalanche L1 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $96.27M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Avalanche L1 นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง