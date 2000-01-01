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โทเค็น ระบบนิเวศ Astar ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Astar เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,242.98
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.441
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
4
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075074
+0.12%
-0.00%
-2.76%
$ 19.33M
$ 1.36M
5
Wrapped ASTR
Wrapped ASTR
WASTR
$ 0.00451863
0.00%
-0.00%
-6.60%
$ 675.04K
$ 497.14
6
BAI Stablecoin
BAI Stablecoin
BAI
$ 1.014
0.00%
-0.00%
-0.69%
$ 232.98K
$ 1.01
7
ArthSwap Wrapped ASTR
ArthSwap Wrapped ASTR
WASTR
$ 0.00449976
0.00%
-0.00%
-7.14%
$ 113.33K
$ 22.93
8
Wrapped Shiden Network
Wrapped Shiden Network
WSDN
$ 0.00485757
0.00%
--
0.00%
$ 78.56K
$ 1.36
9
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.763998
0.00%
-0.01%
-5.20%
$ 77.38K
$ 25.99

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Astar คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Astar เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $88.44B
โทเค็น ระบบนิเวศ Astar ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Astar ที่ติดตามบน MEXC นั้น WBTC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Astar กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ระบบนิเวศ Astar ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Astar ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Astar คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Astar ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $88.44B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Astar นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง