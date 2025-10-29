ราคาปัจจุบัน BAI Stablecoin วันนี้ คือ 1.03 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BAI Stablecoin วันนี้ คือ 1.03 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BAI

ข้อมูลราคา BAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BAI

โทเคโนมิกส์ BAI

การคาดการณ์ราคา BAI

BAI Stablecoin โลโก้

BAI Stablecoin ราคา (BAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BAI เป็น USD

$1.03
$1.03$1.03
+0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BAI Stablecoin (BAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BAI Stablecoin (BAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.02
$ 1.02$ 1.02
ต่ำสุด 24h
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
สูงสุด 24h

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.814914
$ 0.814914$ 0.814914

-0.17%

+0.71%

-6.59%

-6.59%

ราคาเรียลไทม์ BAI Stablecoin (BAI) คือ $1.03 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.02 และราคาสูงสุด $ 1.034 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BAI คือ $ 1.45 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.814914

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.71% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BAI Stablecoin (BAI) ข้อมูลการตลาด

$ 178.40K
$ 178.40K$ 178.40K

--
----

$ 178.40K
$ 178.40K$ 178.40K

173.19K
173.19K 173.19K

173,188.6994119239
173,188.6994119239 173,188.6994119239

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BAI Stablecoin คือ $ 178.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BAI คือ 173.19K โดยมีอุปทานรวมที่ 173188.6994119239 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 178.40K

ประวัติราคา BAI Stablecoin (BAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BAI Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00730052
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BAI Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0334341090
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BAI Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004063350
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BAI Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0394126878880404

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00730052+0.71%
30 วัน$ +0.0334341090+3.25%
60 วัน$ +0.0004063350+0.04%
90 วัน$ +0.0394126878880404+3.98%

อะไรคือ BAI Stablecoin (BAI)

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BAI Stablecoin (USD)

BAI Stablecoin (BAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BAI Stablecoin (BAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BAI Stablecoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BAI Stablecoin ตอนนี้!

BAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BAI Stablecoin (BAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BAI Stablecoin (BAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BAI Stablecoin (BAI)

วันนี้ BAI Stablecoin (BAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BAI เป็นUSD คือ 1.03 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BAI เป็น USD คือ $ 1.03 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BAI Stablecoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BAI คือ $ 178.40K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BAI คือ 173.19K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BAI คือเท่าใด?
BAI ถึงราคา ATH ที่ 1.45 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BAI คือเท่าไร?
BAI ถึงราคา ATL ที่ 0.814914 USD
ปริมาณการเทรดของ BAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BAI คือ -- USD
ปีนี้ BAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
BAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:28:40 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

