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ราคาปัจจุบัน ArthSwap Wrapped ASTR วันนี้ คือ 0.00452408 USD มูลค่าตลาด WASTR เท่ากับ 113,943 USD ติดตามการอัปเดตราคา WASTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ArthSwap Wrapped ASTR วันนี้ คือ 0.00452408 USD มูลค่าตลาด WASTR เท่ากับ 113,943 USD ติดตามการอัปเดตราคา WASTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ArthSwap Wrapped ASTR ราคา (WASTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WASTR เป็น USD

$0.00450628
$0.00450628$0.00450628
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:27:38 (UTC+8)

ราคา ArthSwap Wrapped ASTR วันนี้

ราคาปัจจุบัน ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) วันนี้ $ 0.00452408, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WASTR เป็น USD คือ $ 0.00452408 ต่อ WASTR.

ArthSwap Wrapped ASTR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 113,943 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 25.19M WASTR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WASTR เทรดระหว่าง $ 0.00448674 (ต่ำ) กับ $ 0.00456097 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 233.95 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00442952

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WASTR เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 113.45.

ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) ข้อมูลการตลาด

$ 113.94K
$ 113.94K$ 113.94K

$ 113.45
$ 113.45$ 113.45

$ 113.94K
$ 113.94K$ 113.94K

25.19M
25.19M 25.19M

25,185,837.16471322
25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ArthSwap Wrapped ASTR คือ $ 113.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 113.45 อุปทานหมุนเวียนของ WASTR คือ 25.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 25185837.16471322 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 113.94K

ประวัติราคา ArthSwap Wrapped ASTR USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00448674
$ 0.00448674$ 0.00448674
ต่ำสุด 24h
$ 0.00456097
$ 0.00456097$ 0.00456097
สูงสุด 24h

$ 0.00448674
$ 0.00448674$ 0.00448674

$ 0.00456097
$ 0.00456097$ 0.00456097

$ 233.95
$ 233.95$ 233.95

$ 0.00442952
$ 0.00442952$ 0.00442952

-0.01%

-0.97%

-7.68%

-7.68%

ประวัติราคา ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ArthSwap Wrapped ASTR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ArthSwap Wrapped ASTR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004922438
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ArthSwap Wrapped ASTR เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010726788
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ArthSwap Wrapped ASTR เป็น USD เท่ากับ $ +0.000002263313543007

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.97%
30 วัน$ -0.0004922438-10.88%
60 วัน$ -0.0010726788-23.71%
90 วัน$ +0.000002263313543007+0.00%

การคาดการณ์ราคา ArthSwap Wrapped ASTR

การคาดการณ์ราคา ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WASTR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ArthSwap Wrapped ASTR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ArthSwap Wrapped ASTR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WASTR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ArthSwap Wrapped ASTR

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เกี่ยวกับ ArthSwap Wrapped ASTR

ราคาตลาดปัจจุบันของ WASTR คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.1460939582222097472000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

ArthSwap Wrapped ASTR มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 WASTR แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ WASTR เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน WASTR มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ ArthSwap Wrapped ASTR วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.1448881554070479216000 และ ฿0.1472852294019451448000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ WASTR ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ WASTR เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ArthSwap Wrapped ASTR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:27:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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