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ราคาปัจจุบัน Bubble Protocol วันนี้ คือ 0.03214154 USD มูลค่าตลาด BPL เท่ากับ 642,834 USD ติดตามการอัปเดตราคา BPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bubble Protocol วันนี้ คือ 0.03214154 USD มูลค่าตลาด BPL เท่ากับ 642,834 USD ติดตามการอัปเดตราคา BPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bubble Protocol ราคา (BPL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BPL เป็น USD

$0.03347316
$0.03347316$0.03347316
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bubble Protocol (BPL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:22:26 (UTC+8)

ราคา Bubble Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bubble Protocol (BPL) วันนี้ $ 0.03214154, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BPL เป็น USD คือ $ 0.03214154 ต่อ BPL.

Bubble Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 642,834 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.00M BPL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BPL เทรดระหว่าง $ 0.0308857 (ต่ำ) กับ $ 0.03551079 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.054526 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0245755

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BPL เคลื่อนไหว +1.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +15.95% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 168.71.

Bubble Protocol (BPL) ข้อมูลการตลาด

$ 642.83K
$ 642.83K$ 642.83K

$ 168.71
$ 168.71$ 168.71

$ 642.83K
$ 642.83K$ 642.83K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bubble Protocol คือ $ 642.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 168.71 อุปทานหมุนเวียนของ BPL คือ 20.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 642.83K

ประวัติราคา Bubble Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0308857
$ 0.0308857$ 0.0308857
ต่ำสุด 24h
$ 0.03551079
$ 0.03551079$ 0.03551079
สูงสุด 24h

$ 0.0308857
$ 0.0308857$ 0.0308857

$ 0.03551079
$ 0.03551079$ 0.03551079

$ 0.054526
$ 0.054526$ 0.054526

$ 0.0245755
$ 0.0245755$ 0.0245755

+1.52%

+1.36%

+15.95%

+15.95%

ประวัติราคา Bubble Protocol (BPL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00042973
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0040279810
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0131618738
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000016248318559

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00042973+1.36%
30 วัน$ +0.0040279810+12.53%
60 วัน$ -0.0131618738-40.94%
90 วัน$ -0.00000016248318559-0.00%

การคาดการณ์ราคา Bubble Protocol

การคาดการณ์ราคา Bubble Protocol (BPL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BPL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bubble Protocol (BPL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bubble Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bubble Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BPL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bubble Protocol

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Bubble Protocol (BPL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)DeFAI

เกี่ยวกับ Bubble Protocol

ราคาตลาดปัจจุบันของ BPL คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿1.0379522079008167544000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 1.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Bubble Protocol มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 BPL แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ BPL เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน BPL มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Bubble Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.997397153576407852000 และ ฿1.1467559701496021844000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ BPL ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ BPL เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bubble Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:22:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bubble Protocol (BPL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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