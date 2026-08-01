Bubble Protocol ราคา (BPL)
ราคาปัจจุบัน Bubble Protocol (BPL) วันนี้ $ 0.03214154, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BPL เป็น USD คือ $ 0.03214154 ต่อ BPL.
Bubble Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 642,834 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.00M BPL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BPL เทรดระหว่าง $ 0.0308857 (ต่ำ) กับ $ 0.03551079 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.054526 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0245755
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BPL เคลื่อนไหว +1.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +15.95% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 168.71.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bubble Protocol คือ $ 642.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 168.71 อุปทานหมุนเวียนของ BPL คือ 20.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 642.83K
+1.52%
+1.36%
+15.95%
+15.95%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00042973
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0040279810
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0131618738
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bubble Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000016248318559
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00042973
|+1.36%
|30 วัน
|$ +0.0040279810
|+12.53%
|60 วัน
|$ -0.0131618738
|-40.94%
|90 วัน
|$ -0.00000016248318559
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Bubble Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาตลาดปัจจุบันของ BPL คือเท่าไร?
ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿1.0379522079008167544000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 1.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด
Bubble Protocol มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?
ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 BPL แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายรายวันของ BPL เท่าไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน BPL มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น
ช่วงราคาของ Bubble Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?
ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.997397153576407852000 และ ฿1.1467559701496021844000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้
อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ BPL ในตลาดโลก?
ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ BPL เข้ากับระบบนิเวศของ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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