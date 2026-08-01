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ราคาปัจจุบัน BILLZ วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $BILLZ เท่ากับ 41,042 USD ติดตามการอัปเดตราคา $BILLZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BILLZ วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $BILLZ เท่ากับ 41,042 USD ติดตามการอัปเดตราคา $BILLZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BILLZ ราคา ($BILLZ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $BILLZ เป็น USD

$0.0000513
$0.0000513$0.0000513
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BILLZ ($BILLZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:58:33 (UTC+8)

ราคา BILLZ วันนี้

ราคาปัจจุบัน BILLZ ($BILLZ) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $BILLZ เป็น USD คือ $ 0 ต่อ $BILLZ.

BILLZ มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 41,042 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 600.00M $BILLZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $BILLZ เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $BILLZ เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

BILLZ ($BILLZ) ข้อมูลการตลาด

$ 41.04K
$ 41.04K$ 41.04K

--
----

$ 51.30K
$ 51.30K$ 51.30K

600.00M
600.00M 600.00M

999,996,783.5661459
999,996,783.5661459 999,996,783.5661459

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BILLZ คือ $ 41.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $BILLZ คือ 600.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999996783.5661459 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.30K

ประวัติราคา BILLZ USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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+4.47%

+4.47%

ประวัติราคา BILLZ ($BILLZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BILLZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLZ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLZ เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-9.22%
60 วัน$ 0-46.53%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา BILLZ

การคาดการณ์ราคา BILLZ ($BILLZ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $BILLZ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BILLZ ($BILLZ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BILLZ อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BILLZ จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $BILLZ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BILLZ

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เกี่ยวกับ BILLZ

มูลค่าปัจจุบันของ BILLZ วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ BILLZ เทรดที่ราคา ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ $BILLZ มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ BILLZ มีสภาพคล่องอย่างไร?

BILLZ มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ $BILLZ เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ $BILLZ ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ BILLZ อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,OpenServ Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ $BILLZ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BILLZ

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:58:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BILLZ ($BILLZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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