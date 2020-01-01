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โทเค็น OpenServ Ecosystem ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม OpenServ Ecosystem เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0,00200391
0,00%
--
+0,29%
$ 1,32M
$ 969,80
2
Solrouter
Solrouter
ROUTER
$ 0,00024485
+0,06%
+0,01%
-4,27%
$ 162,21K
$ 4,23K
3
BILLZ
BILLZ
$BILLZ
$ 5,13E-5
0,00%
-0,30%
+4,48%
$ 41,04K
--
4
Cobot
Cobot
COBOT
$ 8,547E-5
0,00%
-2,30%
-1,54%
$ 24,89K
--
5
Momus ai
Momus ai
MOMUS
$ 2,799E-5
-0,07%
-0,60%
-4,08%
$ 22,39K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น OpenServ Ecosystem คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น OpenServ Ecosystem เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.57M
โทเค็น OpenServ Ecosystem ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น OpenServ Ecosystem ที่ติดตามบน MEXC นั้น ROUTER แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น OpenServ Ecosystem กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 OpenServ Ecosystem ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น OpenServ Ecosystem ยอดนิยม รวมถึง BETTER, ROUTER, $BILLZ. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ OpenServ Ecosystem คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น OpenServ Ecosystem ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.57M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม OpenServ Ecosystem นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง