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ราคาปัจจุบัน BILLBOARD วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BILLBOARD เท่ากับ 17,163.13 USD ติดตามการอัปเดตราคา BILLBOARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BILLBOARD วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BILLBOARD เท่ากับ 17,163.13 USD ติดตามการอัปเดตราคา BILLBOARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BILLBOARD ราคา (BILLBOARD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BILLBOARD เป็น USD

$0.00001833
$0.00001833$0.00001833
+0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BILLBOARD (BILLBOARD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:57:49 (UTC+8)

ราคา BILLBOARD วันนี้

ราคาปัจจุบัน BILLBOARD (BILLBOARD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BILLBOARD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BILLBOARD.

BILLBOARD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,163.13 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 937.54M BILLBOARD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BILLBOARD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BILLBOARD เคลื่อนไหว +1.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

BILLBOARD (BILLBOARD) ข้อมูลการตลาด

$ 17.16K
$ 17.16K$ 17.16K

--
----

$ 17.16K
$ 17.16K$ 17.16K

937.54M
937.54M 937.54M

937,536,462.207294
937,536,462.207294 937,536,462.207294

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BILLBOARD คือ $ 17.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BILLBOARD คือ 937.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 937536462.207294 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.16K

ประวัติราคา BILLBOARD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.13%

+0.65%

-9.05%

-9.05%

ประวัติราคา BILLBOARD (BILLBOARD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.65%
30 วัน$ 0-69.28%
60 วัน$ 0-17.81%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา BILLBOARD

การคาดการณ์ราคา BILLBOARD (BILLBOARD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BILLBOARD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BILLBOARD (BILLBOARD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BILLBOARD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BILLBOARD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BILLBOARD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BILLBOARD

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BILLBOARD (BILLBOARD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ BILLBOARD

ราคาปัจจุบันของ BILLBOARD คือเท่าไร?

BILLBOARD ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.64% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ BILLBOARD คือ ฿ ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ BILLBOARD ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿554240.7731919759992000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9124 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ BILLBOARD เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BILLBOARD

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 937536462.207294 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

BILLBOARD อยู่ในหมวดหมู่ใด?

BILLBOARD อยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BILLBOARD อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BILLBOARD สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BILLBOARD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:57:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BILLBOARD (BILLBOARD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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