BILLBOARD ราคา (BILLBOARD)
ราคาปัจจุบัน BILLBOARD (BILLBOARD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BILLBOARD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BILLBOARD.
BILLBOARD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,163.13 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 937.54M BILLBOARD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BILLBOARD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BILLBOARD เคลื่อนไหว +1.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BILLBOARD คือ $ 17.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BILLBOARD คือ 937.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 937536462.207294 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.16K
+1.13%
+0.65%
-9.05%
-9.05%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BILLBOARD เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.65%
|30 วัน
|$ 0
|-69.28%
|60 วัน
|$ 0
|-17.81%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ BILLBOARD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ BILLBOARD คือเท่าไร?
BILLBOARD ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.64% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก
ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?
ระดับสูงสุด (ATH) ของ BILLBOARD คือ ฿ ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้
มูลค่าโดยรวมของ BILLBOARD ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿554240.7731919759992000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #9124 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด
การมีส่วนร่วมในตลาดของ BILLBOARD เป็นอย่างไรบ้าง?
สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BILLBOARD
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 937536462.207294 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว
BILLBOARD อยู่ในหมวดหมู่ใด?
BILLBOARD อยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน
-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BILLBOARD อย่างไร?
การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BILLBOARD สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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