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โทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044205
-0.02%
0.00%
-0.14%
$ 16.03M
$ 15.14K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2644
+0.04%
+0.46%
-7.37%
$ 7.90M
$ 85.03K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0.00277186
+0.07%
-0.00%
+43.81%
$ 3.63M
$ 13.64K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0.00183435
+0.02%
+0.00%
+0.52%
$ 1.08M
$ 4.79K
6
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
-0.50%
$ 582.46K
$ 26.20
7
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
8
XELS
XELS
XELS
$ 0.015826
-1.54%
-12.46%
-22.18%
$ 331.34K
$ 3.01M
9
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
10
IXO
IXO
IXO
$ 0.00189153
+0.17%
-0.13%
-17.88%
$ 163.88K
$ 59.68
11
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00099856
0.00%
-0.04%
-10.99%
$ 148.12K
$ 274.18
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.00222601
0.00%
+0.08%
+1.45%
$ 119.03K
$ 2.84K
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1.128E-9
0.00%
+6.10%
0.00%
$ 110.53K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0.00088459
0.00%
0.00%
+6.19%
$ 18.67K
$ 58.30
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0019591
0.00%
-3.81%
-5.38%
--
$ 34.85K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00556
-0.54%
-0.72%
-3.48%
--
$ 2.36M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 16 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $32.30M
โทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) ที่ติดตามบน MEXC นั้น EBYT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 16 การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) ยอดนิยม รวมถึง ARARA, EWT, IMPT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $32.30M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การเงินเชิงฟื้นฟู (ReFi) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง