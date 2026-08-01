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ราคาปัจจุบัน Bejibun วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BJBN เท่ากับ 11,092.48 USD ติดตามการอัปเดตราคา BJBN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bejibun วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BJBN เท่ากับ 11,092.48 USD ติดตามการอัปเดตราคา BJBN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bejibun ราคา (BJBN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BJBN เป็น USD

$0.0000111
$0.0000111$0.0000111
+1.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bejibun (BJBN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:52:08 (UTC+8)

ราคา Bejibun วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bejibun (BJBN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BJBN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BJBN.

Bejibun มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,092.48 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.07M BJBN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BJBN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BJBN เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -30.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Bejibun (BJBN) ข้อมูลการตลาด

$ 11.09K
$ 11.09K$ 11.09K

--
----

$ 11.09K
$ 11.09K$ 11.09K

999.07M
999.07M 999.07M

999,067,191.56417
999,067,191.56417 999,067,191.56417

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bejibun คือ $ 11.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BJBN คือ 999.07M โดยมีอุปทานรวมที่ 999067191.56417 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.09K

ประวัติราคา Bejibun USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

--

-0.19%

-30.25%

-30.25%

ประวัติราคา Bejibun (BJBN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bejibun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bejibun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bejibun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bejibun เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.19%
30 วัน$ 0-28.29%
60 วัน$ 0-15.86%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Bejibun

การคาดการณ์ราคา Bejibun (BJBN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BJBN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bejibun (BJBN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bejibun อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bejibun จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BJBN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bejibun

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เกี่ยวกับ Bejibun

ราคาปัจจุบันของ Bejibun คือเท่าไร?

Bejibun เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BJBN คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿358204.1674109868032000 BJBN อยู่ในอันดับ #10063 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Bejibun มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BJBN มีเท่าไร?

มีโทเคน 999067191.56417 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Bejibun เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Bejibun เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BJBN คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

BJBN มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bejibun

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:52:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bejibun (BJBN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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