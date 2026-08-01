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ราคาปัจจุบัน AVATAR UI วันนี้ คือ 0.02138441 USD มูลค่าตลาด AUI เท่ากับ 10,687.85 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AVATAR UI วันนี้ คือ 0.02138441 USD มูลค่าตลาด AUI เท่ากับ 10,687.85 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AVATAR UI ราคา (AUI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AUI เป็น USD

$0.02138429
$0.02138429$0.02138429
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AVATAR UI (AUI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:34:39 (UTC+8)

ราคา AVATAR UI วันนี้

ราคาปัจจุบัน AVATAR UI (AUI) วันนี้ $ 0.02138441, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AUI เป็น USD คือ $ 0.02138441 ต่อ AUI.

AVATAR UI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,687.85 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 499.80K AUI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AUI เทรดระหว่าง $ 0.02056406 (ต่ำ) กับ $ 0.02493952 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.227586 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01421108

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AUI เคลื่อนไหว -14.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.83K.

AVATAR UI (AUI) ข้อมูลการตลาด

$ 10.69K
$ 10.69K$ 10.69K

$ 1.83K
$ 1.83K$ 1.83K

$ 10.69K
$ 10.69K$ 10.69K

499.80K
499.80K 499.80K

499,801.622662
499,801.622662 499,801.622662

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AVATAR UI คือ $ 10.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.83K อุปทานหมุนเวียนของ AUI คือ 499.80K โดยมีอุปทานรวมที่ 499801.622662 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.69K

ประวัติราคา AVATAR UI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02056406
$ 0.02056406$ 0.02056406
ต่ำสุด 24h
$ 0.02493952
$ 0.02493952$ 0.02493952
สูงสุด 24h

$ 0.02056406
$ 0.02056406$ 0.02056406

$ 0.02493952
$ 0.02493952$ 0.02493952

$ 0.227586
$ 0.227586$ 0.227586

$ 0.01421108
$ 0.01421108$ 0.01421108

-14.24%

-4.83%

-10.83%

-10.83%

ประวัติราคา AVATAR UI (AUI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AVATAR UI เป็น USD เท่ากับ $ -0.001086822371624094
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AVATAR UI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007325186
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AVATAR UI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019552172
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AVATAR UI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000310111547347

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001086822371624094-4.83%
30 วัน$ +0.0007325186+3.43%
60 วัน$ +0.0019552172+9.14%
90 วัน$ -0.000000310111547347-0.00%

การคาดการณ์ราคา AVATAR UI

การคาดการณ์ราคา AVATAR UI (AUI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AUI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AVATAR UI (AUI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AVATAR UI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AVATAR UI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AUI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AVATAR UI

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เกี่ยวกับ AVATAR UI

ราคาปัจจุบันของ AVATAR UI คือเท่าไร?

AVATAR UI ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.6905565553983581944000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -4.83% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ AVATAR UI คือ ฿7.34932617813120624000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.4589116301684498272000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ AUI ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿345137.6437607744440000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #10144 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ AVATAR UI เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ AUI

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 499801.622662 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

AVATAR UI อยู่ในหมวดหมู่ใด?

AVATAR UI อยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Orynth Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ AUI อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ AUI สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AVATAR UI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:34:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AVATAR UI (AUI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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