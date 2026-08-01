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ราคาปัจจุบัน ASSCOIN วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ASSCOIN เท่ากับ 19,029.37 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASSCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ASSCOIN วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ASSCOIN เท่ากับ 19,029.37 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASSCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ASSCOIN ราคา (ASSCOIN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ASSCOIN เป็น USD

$0.00001906
$0.00001906$0.00001906
+3.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ASSCOIN (ASSCOIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:28:32 (UTC+8)

ราคา ASSCOIN วันนี้

ราคาปัจจุบัน ASSCOIN (ASSCOIN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASSCOIN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ASSCOIN.

ASSCOIN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,029.37 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 998.59M ASSCOIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASSCOIN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00332904 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASSCOIN เคลื่อนไหว -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

ASSCOIN (ASSCOIN) ข้อมูลการตลาด

$ 19.03K
$ 19.03K$ 19.03K

--
----

$ 19.03K
$ 19.03K$ 19.03K

998.59M
998.59M 998.59M

998,592,138.536991
998,592,138.536991 998,592,138.536991

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ASSCOIN คือ $ 19.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASSCOIN คือ 998.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 998592138.536991 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.03K

ประวัติราคา ASSCOIN USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00332904
$ 0.00332904$ 0.00332904

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

+3.22%

+2.69%

+2.69%

ประวัติราคา ASSCOIN (ASSCOIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ASSCOIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASSCOIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASSCOIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ASSCOIN เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.22%
30 วัน$ 0+9.01%
60 วัน$ 0+6.11%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา ASSCOIN

การคาดการณ์ราคา ASSCOIN (ASSCOIN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ASSCOIN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ASSCOIN (ASSCOIN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ASSCOIN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ASSCOIN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ASSCOIN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ASSCOIN

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ASSCOIN (ASSCOIN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ ASSCOIN

ปัจจุบัน ASSCOIN มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ ASSCOIN ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.21% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ ASSCOIN จะขึ้นหรือลง?

ASSCOIN มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem

วันนี้ ASSCOIN ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย ASSCOIN อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ ASSCOIN แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- ASSCOIN มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี ASSCOIN อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 998592138.536991 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ ASSCOIN คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.1075031013333241536000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ASSCOIN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:28:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ASSCOIN (ASSCOIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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