ANDY ETH ราคา (ANDY)
ราคาปัจจุบัน ANDY ETH (ANDY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ANDY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ANDY.
ANDY ETH มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5,091,059 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00T ANDY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANDY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ANDY เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ANDY ETH คือ $ 5.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANDY คือ 1.00T โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.09M
-0.00%
-2.38%
-5.83%
-5.83%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ANDY ETH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANDY ETH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANDY ETH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANDY ETH เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.38%
|30 วัน
|$ 0
|+32.32%
|60 วัน
|$ 0
|+1.83%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ ANDY ETH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาตลาดปัจจุบันของ ANDY ETH คือเท่าไร?
ANDY ETH มีมูลค่าอยู่ที่ ฿ โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -2.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก
ANDY มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?
มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ ANDY การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
ANDY ETH มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?
ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ
ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ ANDY คือเท่าไร?
ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 1000000000000.0 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก
ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ ANDY ETH คือเท่าไร?
ANDY ETH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้
ANDY มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club อย่างไร?
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club โมเมนตัมของ ANDY จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
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