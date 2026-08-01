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ราคาปัจจุบัน Ampleforth Governance วันนี้ คือ 0.174495 USD มูลค่าตลาด FORTH เท่ากับ 1,866,800 USD ติดตามการอัปเดตราคา FORTH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ampleforth Governance วันนี้ คือ 0.174495 USD มูลค่าตลาด FORTH เท่ากับ 1,866,800 USD ติดตามการอัปเดตราคา FORTH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ampleforth Governance ราคา (FORTH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FORTH เป็น USD

$0.168007
$0.168007$0.168007
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ampleforth Governance (FORTH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:13:02 (UTC+8)

ราคา Ampleforth Governance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ampleforth Governance (FORTH) วันนี้ $ 0.174495, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FORTH เป็น USD คือ $ 0.174495 ต่อ FORTH.

Ampleforth Governance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,866,800 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.70M FORTH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FORTH เทรดระหว่าง $ 0.166571 (ต่ำ) กับ $ 0.182026 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 180.47 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.153377

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FORTH เคลื่อนไหว +4.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 352.90K.

Ampleforth Governance (FORTH) ข้อมูลการตลาด

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 352.90K
$ 352.90K$ 352.90K

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

10.70M
10.70M 10.70M

15,297,897.14455933
15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ampleforth Governance คือ $ 1.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 352.90K อุปทานหมุนเวียนของ FORTH คือ 10.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 15297897.14455933 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.67M

ประวัติราคา Ampleforth Governance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.166571
$ 0.166571$ 0.166571
ต่ำสุด 24h
$ 0.182026
$ 0.182026$ 0.182026
สูงสุด 24h

$ 0.166571
$ 0.166571$ 0.166571

$ 0.182026
$ 0.182026$ 0.182026

$ 180.47
$ 180.47$ 180.47

$ 0.153377
$ 0.153377$ 0.153377

+4.08%

-2.50%

-8.98%

-8.98%

ประวัติราคา Ampleforth Governance (FORTH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ampleforth Governance เป็น USD เท่ากับ $ -0.004490619218474268
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ampleforth Governance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0048218203
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ampleforth Governance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0058665916
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ampleforth Governance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000022306309556

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.004490619218474268-2.50%
30 วัน$ +0.0048218203+2.76%
60 วัน$ -0.0058665916-3.36%
90 วัน$ +0.0000022306309556+0.00%

การคาดการณ์ราคา Ampleforth Governance

การคาดการณ์ราคา Ampleforth Governance (FORTH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FORTH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ampleforth Governance (FORTH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ampleforth Governance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ampleforth Governance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FORTH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ampleforth Governance

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Ampleforth Governance (FORTH) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGovernanceStablecoin Issuer

เกี่ยวกับ Ampleforth Governance

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Ampleforth Governance ใช้งาน?

Ampleforth Governance ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ FORTH เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿5.63488383052123080000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -2.50% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Ampleforth Governance อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Ampleforth Governance จัดอยู่ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Stablecoin Issuer,Governance การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ FORTH กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Ampleforth Governance เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿60283682.25345731200000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #2267 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ FORTH จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 10703546.447170038 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Ampleforth Governance ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา FORTH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ampleforth Governance เคลื่อนไหวระหว่าง ฿5.37899787692341864000 และ ฿5.87807882251329584000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ampleforth Governance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:13:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ampleforth Governance (FORTH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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