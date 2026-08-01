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ราคาปัจจุบัน ALT วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ALT เท่ากับ 342,987 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ALT วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ALT เท่ากับ 342,987 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ALT ราคา (ALT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ALT เป็น USD

$0.00037119
$0.00037119$0.00037119
+21.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ALT (ALT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:07:52 (UTC+8)

ราคา ALT วันนี้

ราคาปัจจุบัน ALT (ALT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 19.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ALT.

ALT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 342,987 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 937.50M ALT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0101893 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALT เคลื่อนไหว -0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.13K.

ALT (ALT) ข้อมูลการตลาด

$ 342.99K
$ 342.99K$ 342.99K

$ 5.13K
$ 5.13K$ 5.13K

$ 342.99K
$ 342.99K$ 342.99K

937.50M
937.50M 937.50M

937,500,000.0
937,500,000.0 937,500,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ALT คือ $ 342.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.13K อุปทานหมุนเวียนของ ALT คือ 937.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 937500000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 342.99K

ประวัติราคา ALT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0101893
$ 0.0101893$ 0.0101893

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+19.55%

+11.37%

+11.37%

ประวัติราคา ALT (ALT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ALT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ALT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ALT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ALT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+19.55%
30 วัน$ 0+375.85%
60 วัน$ 0+8.37%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา ALT

การคาดการณ์ราคา ALT (ALT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ALT (ALT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ALT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ALT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ALT

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ALT (ALT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

PerpetualsHyperEVM EcosystemLaunchpad

เกี่ยวกับ ALT

ราคาปัจจุบันของ ALT คือเท่าไร?

ALT ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 19.55% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ ALT คือ ฿0.329038206334450712000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ ALT ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿11075915.64445391208000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4007 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ ALT เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ ALT

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 937500000.0 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

ALT อยู่ในหมวดหมู่ใด?

ALT อยู่ในหมวดหมู่ Perpetuals,Launchpad,Meme,HyperEVM Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ ALT อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ ALT สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ALT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:07:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ALT (ALT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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