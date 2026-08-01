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ราคาปัจจุบัน AllUnity CHF วันนี้ คือ 1.23 USD มูลค่าตลาด CHFAU เท่ากับ 59,511,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHFAU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AllUnity CHF วันนี้ คือ 1.23 USD มูลค่าตลาด CHFAU เท่ากับ 59,511,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHFAU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AllUnity CHF ราคา (CHFAU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CHFAU เป็น USD

$1.23
$1.23$1.23
+0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AllUnity CHF (CHFAU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:04:59 (UTC+8)

ราคา AllUnity CHF วันนี้

ราคาปัจจุบัน AllUnity CHF (CHFAU) วันนี้ $ 1.23, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHFAU เป็น USD คือ $ 1.23 ต่อ CHFAU.

AllUnity CHF มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 59,511,785 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 48.32M CHFAU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHFAU เทรดระหว่าง $ 1.23 (ต่ำ) กับ $ 1.23 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.23

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHFAU เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 133.94.

AllUnity CHF (CHFAU) ข้อมูลการตลาด

$ 59.51M
$ 59.51M$ 59.51M

$ 133.94
$ 133.94$ 133.94

$ 59.51M
$ 59.51M$ 59.51M

48.32M
48.32M 48.32M

48,319,521.921656
48,319,521.921656 48,319,521.921656

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AllUnity CHF คือ $ 59.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 133.94 อุปทานหมุนเวียนของ CHFAU คือ 48.32M โดยมีอุปทานรวมที่ 48319521.921656 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 59.51M

ประวัติราคา AllUnity CHF USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
ต่ำสุด 24h
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23
สูงสุด 24h

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

--

+0.08%

-0.61%

-0.61%

ประวัติราคา AllUnity CHF (CHFAU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AllUnity CHF เป็น USD เท่ากับ $ +0.00093042
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AllUnity CHF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AllUnity CHF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AllUnity CHF เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016301309058826

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00093042+0.08%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.0016301309058826-0.00%

การคาดการณ์ราคา AllUnity CHF

การคาดการณ์ราคา AllUnity CHF (CHFAU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHFAU ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AllUnity CHF (CHFAU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AllUnity CHF อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AllUnity CHF จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHFAU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AllUnity CHF

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AllUnity CHF (CHFAU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemCHF StablecoinEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ AllUnity CHF

ราคาปัจจุบันของ AllUnity CHF คือเท่าไร?

AllUnity CHF ซื้อขายอยู่ที่ ฿39.7198034989032000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ CHFAU มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา CHFAU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ AllUnity CHF เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿39.7198034989032000 (ต่ำสุด) และ ฿39.7198034989032000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

CHFAU มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHFAU มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿40.0427287306016000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿39.7198034989032000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ AllUnity CHF แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

CHFAU เปรียบเทียบกับโทเค็น Stablecoins,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,CHF Stablecoin,Tempo Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Stablecoins,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,CHF Stablecoin,Tempo Ecosystem CHFAU มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AllUnity CHF

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:04:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AllUnity CHF (CHFAU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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