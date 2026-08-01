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ราคาปัจจุบัน Across Protocol วันนี้ คือ 0.04114159 USD มูลค่าตลาด ACX เท่ากับ 28,991,070 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Across Protocol วันนี้ คือ 0.04114159 USD มูลค่าตลาด ACX เท่ากับ 28,991,070 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Across Protocol ราคา (ACX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ACX เป็น USD

$0.04113702
$0.04113702$0.04113702
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Across Protocol (ACX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:51:32 (UTC+8)

ราคา Across Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Across Protocol (ACX) วันนี้ $ 0.04114159, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACX เป็น USD คือ $ 0.04114159 ต่อ ACX.

Across Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 28,991,070 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 704.66M ACX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACX เทรดระหว่าง $ 0.03982854 (ต่ำ) กับ $ 0.04146001 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.69 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03124001

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACX เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 406.43K.

Across Protocol (ACX) ข้อมูลการตลาด

$ 28.99M
$ 28.99M$ 28.99M

$ 406.43K
$ 406.43K$ 406.43K

$ 41.14M
$ 41.14M$ 41.14M

704.66M
704.66M 704.66M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Across Protocol คือ $ 28.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 406.43K อุปทานหมุนเวียนของ ACX คือ 704.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.14M

ประวัติราคา Across Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03982854
$ 0.03982854$ 0.03982854
ต่ำสุด 24h
$ 0.04146001
$ 0.04146001$ 0.04146001
สูงสุด 24h

$ 0.03982854
$ 0.03982854$ 0.03982854

$ 0.04146001
$ 0.04146001$ 0.04146001

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 0.03124001
$ 0.03124001$ 0.03124001

-0.28%

+1.39%

+0.69%

+0.69%

ประวัติราคา Across Protocol (ACX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Across Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00056463
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Across Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001101113
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Across Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005356100
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Across Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000818215803074

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00056463+1.39%
30 วัน$ -0.0001101113-0.26%
60 วัน$ -0.0005356100-1.30%
90 วัน$ +0.00000818215803074+0.00%

การคาดการณ์ราคา Across Protocol

การคาดการณ์ราคา Across Protocol (ACX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ACX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Across Protocol (ACX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Across Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Across Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ACX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Across Protocol

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Across Protocol (ACX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBoba Network EcosystemBridge Governance Tokens

เกี่ยวกับ Across Protocol

ราคาปัจจุบันของ Across Protocol คือเท่าไร?

Across Protocol ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.3286322537527767126000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 1.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ ACX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา ACX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Across Protocol เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿1.2862284336575863356000 (ต่ำสุด) และ ฿1.3389153537068611114000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

ACX มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACX มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿54.5770960442266000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿1.0088692462678103114000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Across Protocol แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

ACX เปรียบเทียบกับโทเค็น Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Cross-chain Communication,Intent,Boba Network Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Made in USA อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Cross-chain Communication,Intent,Boba Network Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Made in USA ACX มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Across Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:51:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Across Protocol (ACX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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