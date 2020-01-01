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โทเค็น ธีม Anime ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Anime เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.003
0.00%
+0.05%
-5.83%
$ 72.46M
$ 14.07K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002457
-0.32%
+0.82%
-2.81%
$ 13.60M
$ 21.64M
3
$ 0.01502
+0.60%
+2.04%
-0.66%
$ 10.70M
$ 3.75M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003078
-0.49%
-1.51%
-12.74%
$ 2.23M
$ 18.08B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.26843E-7
+0.05%
-0.60%
+3.94%
$ 1.12M
--
6
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.0007606
-1.00%
+0.01%
-19.03%
$ 760.55K
$ 30.44K
7
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009936
-0.36%
+3.42%
-9.39%
$ 655.14K
$ 54.98T
8
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
0.00%
-1.72%
$ 529.42K
$ 258.74K
9
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.051724
+0.12%
-0.03%
-26.17%
$ 517.15K
$ 3.41K
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 8.49E-6
0.00%
+0.30%
-2.19%
$ 437.82K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.00023293
+0.10%
0.00%
-2.16%
$ 232.88K
$ 187.37
12
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.00012709
0.00%
--
0.00%
$ 139.80K
$ 93.08
13
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.05%
$ 110.18K
$ 4.15
14
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 9.814E-5
-0.13%
+1.60%
-10.08%
$ 98.12K
--
15
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 9.62E-5
+0.75%
0.00%
+2.76%
$ 94.04K
--
16
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.00014263
-3.53%
+0.02%
-0.77%
$ 49.99K
$ 222.36
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.3E-5
0.00%
-0.60%
-0.26%
$ 43.00K
--
18
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.96E-6
0.00%
+1.30%
+4.26%
$ 19.59K
--
19
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.904E-5
-1.09%
-2.80%
-6.16%
$ 19.04K
--
20
Anime
Anime
ANI
$ 0.00023985
-0.38%
+0.08%
+9.96%
$ 16.55K
$ 2.84K
21
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
0.00%
$ 14.67K
--
22
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 3.3719E-8
0.00%
-2.10%
-5.84%
$ 14.19K
--
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.092E-5
0.00%
+0.40%
-5.45%
$ 10.82K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.000615
0.00%
-0.51%
-3.96%
--
$ 103.93K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Anime คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Anime เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $103.87M
โทเค็น ธีม Anime ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Anime ที่ติดตามบน MEXC นั้น SHIRO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Anime กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 ธีม Anime ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Anime ยอดนิยม รวมถึง ZEN, ANIME, AURORA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Anime คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Anime ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $103.87M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Anime นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง