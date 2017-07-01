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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Tron รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Tron รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tron (TRX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tron (TRX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Tron ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TRX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Tron ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Tron (TRX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3322--+0.75%+2.81%-6.74%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Tron

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Tron

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Tron จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 2
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 1ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.33219
0.33219
R2
0.33219
0.33218
R1
0.33218
0.33218
PP
0.33218
0.33218
S1
0.33217
0.33217
S2
0.33217
0.33217
S3
0.33216
0.33217

สัญญาณตลาด Tron

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-9.07M
$76.49 M
$85.56 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.12M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.37 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.25 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.14M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$7.32 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$7.46 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Tron

การไหลเข้าสุทธิราคา TRXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.81 M0.33
2026-08-15-$0.19 M0.33
2026-08-14-$3.74 M0.33
2026-08-13-$4.58 M0.33
2026-08-12$3.37 M0.34

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tron

เทรดตลาด Tron (TRX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Tron ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TRX/USDT
$0.3322
$0.3322$0.3322
+0.06%
8.12M (USDT)
TRX/USDC
$0.3319
$0.3319$0.3319
+0.09%
117.42K (USDT)
TRX/BTC
$0.000005247
$0.000005247$0.000005247
-0.24%
23.66K (USDT)
TRX/EUR
$0.2873
$0.2873$0.2873
+0.17%
191.85K (USDT)
TRX/USD1
$0.3323
$0.3323$0.3323
+0.12%
840.87K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TRX เป็น USD

จำนวน

TRX
TRX
USD
USD

1 TRX = 0.3322 USD

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