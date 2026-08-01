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ราคาปัจจุบัน True วันนี้ คือ 0.01953434 USD มูลค่าตลาด TRUE เท่ากับ 1,732,591 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRUE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน True วันนี้ คือ 0.01953434 USD มูลค่าตลาด TRUE เท่ากับ 1,732,591 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRUE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRUE เป็น USD

$0.063466
$0.063466$0.063466
-8.64%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
True (TRUE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:28:56 (UTC+8)

ราคา True วันนี้

ราคาปัจจุบัน True (TRUE) วันนี้ $ 0.01953434, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRUE เป็น USD คือ $ 0.01953434 ต่อ TRUE.

True มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,732,591 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 88.69M TRUE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRUE เทรดระหว่าง $ 0.01948539 (ต่ำ) กับ $ 0.01966801 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.260162 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01233754

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRUE เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -22.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

True (TRUE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

88.69M
88.69M 88.69M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ True คือ $ 1.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRUE คือ 88.69M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.95M

ประวัติราคา True USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01948539
$ 0.01948539$ 0.01948539
ต่ำสุด 24h
$ 0.01966801
$ 0.01966801$ 0.01966801
สูงสุด 24h

$ 0.01948539
$ 0.01948539$ 0.01948539

$ 0.01966801
$ 0.01966801$ 0.01966801

$ 0.260162
$ 0.260162$ 0.260162

$ 0.01233754
$ 0.01233754$ 0.01233754

+0.06%

+0.18%

-22.97%

-22.97%

ประวัติราคา True (TRUE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา True เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา True เป็น USD เท่ากับ $ -0.0038182250
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา True เป็น USD เท่ากับ $ -0.0106404624
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา True เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000006199268957

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.18%
30 วัน$ -0.0038182250-19.54%
60 วัน$ -0.0106404624-54.47%
90 วัน$ +0.0000006199268957+0.00%

การคาดการณ์ราคา True

การคาดการณ์ราคา True (TRUE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRUE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา True (TRUE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ True อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา True จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRUE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา True

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เกี่ยวกับ True

ราคาปัจจุบันของ True คือเท่าไร?

ราคาสดของ True (TRUE) คือ ฿0.6308510198007378760000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

True ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน True อยู่ในอันดับที่ #2332 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿55953095.89408089740000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ TRUE มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ TRUE คือ 88693363.97785021 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ True เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา True เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.6292702058382878460000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.6351678206661249140000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

True ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

True เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿8.40179207556536680000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.3984342286881663560000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ TRUE ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ True?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Prediction Markets,Base Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ True

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:28:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ True (TRUE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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