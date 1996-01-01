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โทเค็น ดัชนี Index Coop Defi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ดัชนี Index Coop Defi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
WETH
WETH
WETH
$ 1,884.62
+0.05%
+0.00%
+0.34%
$ 4.19B
$ 118.40M
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.311
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.87
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
4
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3049
-0.29%
+1.84%
+2.66%
$ 256.90M
$ 322.94K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.18
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
6
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,960.1
-0.02%
+0.22%
-3.51%
$ 70.25M
$ 31.36
7
SNX
SNX
SNX
$ 0.199
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
8
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.376
-0.22%
+0.07%
-8.82%
$ 30.99M
$ 42.57K
9
balancer
balancer
BAL
$ 0.10543
-0.07%
+1.51%
-0.65%
$ 7.47M
$ 505.80K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ดัชนี Index Coop Defi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ดัชนี Index Coop Defi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $8.18B
โทเค็น ดัชนี Index Coop Defi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ดัชนี Index Coop Defi ที่ติดตามบน MEXC นั้น LDO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ดัชนี Index Coop Defi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ดัชนี Index Coop Defi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ดัชนี Index Coop Defi ยอดนิยม รวมถึง WETH, UNI, AAVE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ดัชนี Index Coop Defi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ดัชนี Index Coop Defi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $8.18B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ดัชนี Index Coop Defi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง