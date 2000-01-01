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โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8788
+0.07%
+0.66%
-4.29%
$ 152.30M
$ 68.00K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1245
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.106
-0.61%
+4.08%
+3.56%
$ 22.87M
$ 28.48K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0.00625592
-0.42%
-0.02%
-9.73%
$ 19.46M
$ 6.42M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01989
-0.20%
-0.95%
-0.10%
$ 15.16M
$ 2.66M
6
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13926
-0.93%
+13.63%
+14.72%
$ 14.02M
$ 1.63M
7
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015892
-0.23%
+0.30%
+0.13%
$ 10.80M
$ 40.90M
8
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02376
-0.67%
-1.24%
+16.55%
$ 10.31M
$ 2.35M
9
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03038
-0.23%
-3.40%
+1.67%
$ 7.52M
$ 2.28M
10
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01377
-0.92%
-0.92%
-9.52%
$ 6.46M
$ 4.51M
11
XBorg
XBorg
XBG
$ 0.01074519
+0.50%
+0.01%
-0.17%
$ 5.58M
$ 1.41K
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034206
+0.46%
-0.00%
-2.22%
$ 4.58M
$ 9.40K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045104
0.00%
-0.01%
+0.70%
$ 4.51M
$ 7.32
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00328311
-0.19%
-0.02%
+5.33%
$ 4.36M
$ 4.09K
15
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00925333
-0.02%
+0.01%
-4.62%
$ 2.71M
$ 4.41K
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04232103
+0.05%
-0.00%
-3.76%
$ 2.23M
$ 13.23K
17
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0.00235474
+0.68%
+0.04%
-0.49%
$ 2.06M
$ 46.80K
18
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173964
0.00%
--
-6.36%
$ 1.80M
$ 77.53
19
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01749631
-0.16%
-0.00%
-0.21%
$ 1.64M
$ 110.90
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00922212
+0.25%
-0.01%
+2.48%
$ 1.27M
$ 28.99K
21
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10968E-7
+0.05%
0.00%
+0.36%
$ 1.11M
--
22
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0010971
0.00%
-0.02%
-5.94%
$ 962.39K
$ 1.49K
23
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029294
0.00%
-0.01%
-2.30%
$ 850.65K
$ 1.62
24
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019866
+0.05%
-0.00%
+1.49%
$ 793.07K
$ 3.96K
25
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250747
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 725.88K
$ 36.09
26
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7114E-8
-0.17%
-0.30%
+0.33%
$ 698.37K
--
27
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553878
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.65K
$ 223.87
28
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.196755
+0.03%
+0.00%
-6.24%
$ 551.97K
$ 362.99
29
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01824
-0.16%
-0.16%
+0.66%
$ 354.73K
$ 3.20M
30
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00261145
0.00%
+0.01%
+0.43%
$ 313.37K
$ 487.95
31
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005687
+0.21%
+0.16%
-8.49%
$ 312.47K
$ 104.00M
32
Step App
Step App
FITFI
$ 6.853E-5
-7.80%
-38.70%
-57.76%
$ 292.49K
--
33
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0.00012171
0.00%
--
-70.29%
$ 234.85K
$ 15.82
34
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114511
0.00%
0.00%
-0.21%
$ 219.64K
$ 26.74
35
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.3E-6
0.00%
+0.60%
-26.50%
$ 135.78K
--
36
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00124719
0.00%
+0.02%
+4.42%
$ 120.21K
$ 155.36
37
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001909
0.00%
+0.11%
-2.11%
$ 106.62K
$ 46.05M
38
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021685
0.00%
-0.02%
-1.36%
$ 106.15K
$ 1.14
39
REVV
REVV
REVV
$ 7.626E-5
-0.14%
-0.20%
-1.97%
$ 84.66K
--
40
Lucha
Lucha
LUCHA
$ 0.00601177
+0.07%
--
-25.06%
$ 74.57K
$ 5.53
41
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-0.71%
$ 74.47K
--
42
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
43
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.07E-6
0.00%
+1.40%
-19.00%
$ 58.03K
--
44
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
--
-0.32%
$ 47.41K
$ 5.16
45
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
$ 0.00011237
0.00%
-0.01%
-17.75%
$ 40.68K
$ 304.18
46
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
47
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.259E-5
-0.10%
-0.80%
-1.47%
$ 25.10K
--
48
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.505E-5
-0.20%
+1.90%
+1.96%
$ 18.51K
--
49
Perion
Perion
PERC
$ 0.00044844
0.00%
--
0.00%
$ 18.17K
$ 1.24
50
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013083
-0.09%
-0.01%
-13.54%
$ 15.80K
$ 25.05

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 52 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $423.13M
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 52 โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง ยอดนิยม รวมถึง AXS, APE, ILV. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $423.13M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลเกมมิง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง