โทเคโนมิกส์ MultiBank Group (MBG)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ MultiBank Group (MBG) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:23:36 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา MultiBank Group (MBG)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ MultiBank Group (MBG) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
--
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 502.20M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 3.0974
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.36701751283509526
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.5022
ข้อมูล MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group ก่อตั้งขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2005 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถาบันอนุพันธ์ทางการเงินออนไลน์ที่ใหญ่และได้รับการกำกับดูแลมากที่สุดในโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ดูไบ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานในกว่า 25 สาขาทั่วโลก และให้บริการลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายในกว่า 100 ประเทศ ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และความมุ่งมั่นด้านความโปร่งใสทางการเงิน MultiBank Group จึงมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก

ในวันนี้ กลุ่มบริษัทฯ กำลังก้าวล้ำสู่อุตสาหกรรมการเงินแห่งอนาคต ด้วยการเป็นผู้นำหนึ่งในโปรเจกต์โทเคนไนซ์สินทรัพย์จริง (Real-World Asset หรือ RWA) ที่ทะเยอทะยานที่สุดของวงการ โดยมี $MBG ซึ่งเป็นโทเคนยูทิลิตีตัวแรกของบริษัทเป็นศูนย์กลางของโครงการ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.multibankgroup.com/en
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

โทเคโนมิกส์ MultiBank Group (MBG): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ MultiBank Group (MBG) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นMBG สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น MBG ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MBG แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น MBGกัน!

วิธีการซื้อ MBG

สนใจเพิ่ม MultiBank Group (MBG) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ MBG รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา MultiBank Group (MBG)

การวิเคราะห์ประวัติราคา MBG ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา MBG

อยากรู้ว่า MBG จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา MBG ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว