การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) (USD)
รับการคาดการณ์ราคา MultiBank Group สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น MBG จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด
*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
การคาดการณ์ราคา MultiBank Group สำหรับปี 2025-2050 (USD)
ตามการคาดการณ์ของคุณ MultiBank Group อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.5151 ในปี 2025การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)
ตามการคาดการณ์ของคุณ MultiBank Group อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.540855 ในปี 2026การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ MBG คือ $ 0.567897 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ MBG คือ $ 0.596292 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MBG ในปี 2029 คือ $ 0.626107 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MBG ในปี 2030 คือ $ 0.657412 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ MultiBank Group อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 1.0708การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)
ในปี 2050 ราคาของ MultiBank Group อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 1.7443
- 2025$ 0.51510.00%
- 2026$ 0.5408555.00%
- 2027$ 0.56789710.25%
- 2028$ 0.59629215.76%
- 2029$ 0.62610721.55%
- 2030$ 0.65741227.63%
- 2031$ 0.69028334.01%
- 2032$ 0.72479740.71%
- 2033$ 0.76103747.75%
- 2034$ 0.79908955.13%
- 2035$ 0.83904362.89%
- 2036$ 0.88099571.03%
- 2037$ 0.92504579.59%
- 2038$ 0.97129788.56%
- 2039$ 1.019897.99%
- 2040$ 1.0708107.89%
การคาดการณ์ราคา MultiBank Group ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน
- October 29, 2025(วันนี้)$ 0.51510.00%
- October 30, 2025(พรุ่งนี้)$ 0.5151700.01%
- November 5, 2025(สัปดาห์นี้)$ 0.5155930.10%
- November 28, 2025(30 วัน)$ 0.5172160.41%
ราคาที่คาดการณ์สำหรับ MBG บน
สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ MBG โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี
ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ MBG โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี
เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ MBG คือ
สถิติราคาปัจจุบัน MultiBank Group
-3.19%
--
ราคา MultiBank Group ในอดีต
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด MultiBank Group ราคาปัจจุบันของ MultiBank Group คือ 0.5156USD อุปทานหมุนเวียนของ MultiBank Group(MBG) คือ
- 24 ชั่วโมง-0.12%$ -0.073499$ 0.6319$ 0.4955
- 7 วัน-0.50%$ -0.5298$ 1.0525$ 0.475
- 30 วัน-0.53%$ -0.5907$ 1.1174$ 0.475
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MultiBank Group แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา MultiBank Group มีการเทรดสูงสุดที่
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา MultiBank Group มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตรวจสอบประวัติราคา MultiBank Group ทั้งหมดเพื่อดูแนวโน้มโดยละเอียดของ MEXCดูประวัติราคาเต็ม MBG
โมดูลการคาดการณ์ราคา MultiBank Group (MBG) ทำงานอย่างไร?
โมดูลการคาดการณ์ราคา MultiBank Group เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา MBG ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น
เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ MultiBank Group ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้
เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา MBG ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว
คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ MultiBank Group ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น
โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ MBG อย่างไร
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา
เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ MBG เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ MultiBank Group
เหตุใดการคาดการณ์ราคา MBG จึงสำคัญ?
การคาดการณ์ราคา MBG เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:
การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล
การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ
การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด
การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ):
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ
