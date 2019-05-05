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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Polkadot รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Polkadot รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Polkadot (DOT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Polkadot (DOT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Polkadot ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DOT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Polkadot ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Polkadot (DOT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.7588---5.95%-11.09%-38.71%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Polkadot

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Polkadot

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Polkadot จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 13
เป็นกลาง 8
ซื้อ 5
Moving Averages:ขายขาย 8เป็นกลาง 3ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.759
0.7588
R2
0.7588
0.7585
R1
0.7584
0.7584
PP
0.7582
0.7582
S1
0.7577
0.7579
S2
0.7575
0.7578
S3
0.7571
0.7575

สัญญาณตลาด Polkadot

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.24M
$20.29 M
$20.53 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.71M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$17.62 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$16.91 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
1.30M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$61.96 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$60.65 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Polkadot

การไหลเข้าสุทธิราคา DOTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.11 M0.76
2026-08-15-$0.01 M0.78
2026-08-14-$0.75 M0.76
2026-08-13-$0.06 M0.77
2026-08-12-$0.13 M0.79

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Polkadot

เทรดตลาด Polkadot (DOT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Polkadot ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DOT/USDT
$0.7588
$0.7588$0.7588
-2.29%
757.21K (USDT)
DOT/USDC
$0.7574
$0.7574$0.7574
-2.16%
74.25K (USDT)
DOT/BTC
$0.00001207
$0.00001207$0.00001207
-1.94%
10.91K (USDT)
DOT/USD1
$0.7598
$0.7598$0.7598
-2.01%
73.59K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DOT เป็น USD

จำนวน

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DOT
USD
USD

1 DOT = 0.7588 USD

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