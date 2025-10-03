TRON: Decentralisera webben TRON är dedikerat till att bygga infrastrukturen för en verkligt decentraliserad internet. TRON-protokollet, en av de största blockchain-baserade operativsystemen i världen som erbjuder skalbarhet, hög tillgänglighet och hög genomströmning av datorkraft (HTC) som fungerar som grund för alla decentraliserade applikationer i TRON-ekosystemet. Det ger också en bättre kompatibilitet för Ethereum smart contracts genom en innovativ, pluggbar smart contract-plattform. Sedan den 24 juli 2018 förvärvade TRON BitTorrent Inc. som är ett internet-teknologiföretag baserat i San Francisco. Det designar distribuerade teknologier som skalar effektivt, håller intelligensen vid kanten och ger skapare och konsumenter kontroll över sitt innehåll och sina data. Varje månad använder mer än 170 miljoner människor BitTorrent Inc.-utvecklade produkter. Deras protokoll flyttar så mycket som 40% av världens internettrafik dagligen. Nu är TRON ett av de största blockchain-baserade operativsystemen i världen med över 100 miljoner användare.

TRON: Decentralisera webben TRON är dedikerat till att bygga infrastrukturen för en verkligt decentraliserad internet. TRON-protokollet, en av de största blockchain-baserade operativsystemen i världen som erbjuder skalbarhet, hög tillgänglighet och hög genomströmning av datorkraft (HTC) som fungerar som grund för alla decentraliserade applikationer i TRON-ekosystemet. Det ger också en bättre kompatibilitet för Ethereum smart contracts genom en innovativ, pluggbar smart contract-plattform. Sedan den 24 juli 2018 förvärvade TRON BitTorrent Inc. som är ett internet-teknologiföretag baserat i San Francisco. Det designar distribuerade teknologier som skalar effektivt, håller intelligensen vid kanten och ger skapare och konsumenter kontroll över sitt innehåll och sina data. Varje månad använder mer än 170 miljoner människor BitTorrent Inc.-utvecklade produkter. Deras protokoll flyttar så mycket som 40% av världens internettrafik dagligen. Nu är TRON ett av de största blockchain-baserade operativsystemen i världen med över 100 miljoner användare.