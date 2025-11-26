XTM (XTM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o XTM (XTM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
XTM (XTM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XTM (XTM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 55.90M
$ 55.90M$ 55.90M
Historické maximum:
$ 0.0149
$ 0.0149$ 0.0149
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.002662
$ 0.002662$ 0.002662

XTM (XTM) informácie

Tari is a layer 1 blockchain protocol built in Rust with an ingenious approach to scaling its on-chain user base to millions of people and a native app distribution platform that gives developers access to every user.

Oficiálna webová stránka:
http://www.tari.com/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/t67f82zf2s5ryrw4
Prieskumník blokov:
https://explore.tari.com/

XTM (XTM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky XTM (XTM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XTM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XTM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XTM tokenomiku, preskúmajte cenu XTM tokenu naživo!

Ako kúpiť XTM

Máte záujem pridať XTM (XTM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XTM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

XTM (XTM) história cien

Analýza histórie cien XTM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XTM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XTM asi smeruje? Naša XTM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

