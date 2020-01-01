USUAL (USUAL) tokenomika

USUAL (USUAL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o USUAL (USUAL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

USUAL (USUAL) informácie

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

Oficiálna webová stránka:
https://usual.money/
Biela kniha:
https://docs.usual.money/start-here/why-usual
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E

USUAL (USUAL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre USUAL (USUAL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 62.74M
$ 62.74M$ 62.74M
Celková ponuka:
$ 1.43B
$ 1.43B$ 1.43B
Počet coinov v obehu:
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 202.40M
$ 202.40M$ 202.40M
Historické maximum:
$ 1.6531
$ 1.6531$ 1.6531
Historické minimum:
$ 0.04926532516835204
$ 0.04926532516835204$ 0.04926532516835204
Aktuálna cena:
$ 0.0506
$ 0.0506$ 0.0506

USUAL (USUAL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky USUAL (USUAL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet USUAL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu USUAL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili USUAL tokenomiku, preskúmajte cenu USUAL tokenu naživo!

Ako kúpiť USUAL

Máte záujem pridať USUAL (USUAL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu USUAL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

USUAL (USUAL) história cien

Analýza histórie cien USUAL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

USUAL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam USUAL asi smeruje? Naša USUAL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.