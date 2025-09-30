SoSoValue (SOSO) tokenomika
SoSoValue (SOSO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SoSoValue (SOSO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SoSoValue (SOSO) informácie
SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.
SoSoValue (SOSO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SoSoValue (SOSO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SOSO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SOSO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SOSO tokenomiku, preskúmajte cenu SOSO tokenu naživo!
Ako kúpiť SOSO
Máte záujem pridať SoSoValue (SOSO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SOSO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
SoSoValue (SOSO) história cien
Analýza histórie cien SOSO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
SOSO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SOSO asi smeruje? Naša SOSO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte SoSoValue (SOSO)
Suma
1 SOSO = 0.7145 USD