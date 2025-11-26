Mavryk Network (MVRK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mavryk Network (MVRK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:44:58 (UTC+8)
Mavryk Network (MVRK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mavryk Network (MVRK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.07M
$ 21.07M$ 21.07M
Historické maximum:
$ 0.75
$ 0.75$ 0.75
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.02107
$ 0.02107$ 0.02107

Mavryk Network (MVRK) informácie

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://mavryk.org/
Biela kniha:
https://mavryk.org/litepaper
Prieskumník blokov:
https://nexus.mavryk.org/explorer

Mavryk Network (MVRK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mavryk Network (MVRK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MVRK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MVRK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MVRK tokenomiku, preskúmajte cenu MVRK tokenu naživo!

Ako kúpiť MVRK

Máte záujem pridať Mavryk Network (MVRK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MVRK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Mavryk Network (MVRK) história cien

Analýza histórie cien MVRK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MVRK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MVRK asi smeruje? Naša MVRK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

