JUST (JST) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o JUST (JST) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
JUST (JST) informácie

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://just.network/#/
Biela kniha:
https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf
Prieskumník blokov:
https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9

JUST (JST) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre JUST (JST) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 318.78M
$ 318.78M
Celková ponuka:
$ 9.90B
$ 9.90B
Počet coinov v obehu:
$ 9.90B
$ 9.90B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 318.78M
$ 318.78M
Historické maximum:
$ 0.198
$ 0.198
Historické minimum:
$ 0.00476612780651
$ 0.00476612780651
Aktuálna cena:
$ 0.0322
$ 0.0322

JUST (JST) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky JUST (JST) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet JST tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu JST tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili JST tokenomiku, preskúmajte cenu JST tokenu naživo!

