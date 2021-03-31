Illuvium (ILV) tokenomika

Illuvium (ILV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Illuvium (ILV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Illuvium (ILV) informácie

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Oficiálna webová stránka:
https://illuvium.io/
Biela kniha:
https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Illuvium (ILV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Illuvium (ILV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 84.42M
$ 84.42M$ 84.42M
Celková ponuka:
$ 9.08M
$ 9.08M$ 9.08M
Počet coinov v obehu:
$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 116.69M
$ 116.69M$ 116.69M
Historické maximum:
$ 1,924.017
$ 1,924.017$ 1,924.017
Historické minimum:
$ 9.1222981250739
$ 9.1222981250739$ 9.1222981250739
Aktuálna cena:
$ 12.855
$ 12.855$ 12.855

Illuvium (ILV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Illuvium (ILV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ILV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ILV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ILV tokenomiku, preskúmajte cenu ILV tokenu naživo!

Ako kúpiť ILV

Máte záujem pridať Illuvium (ILV) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ILV vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Illuvium (ILV) história cien

Analýza histórie cien ILV pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ILV cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ILV asi smeruje? Naša ILV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.