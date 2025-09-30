Moonbeam (GLMR) tokenomika

Moonbeam (GLMR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Moonbeam (GLMR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:01:08 (UTC+8)
Moonbeam (GLMR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Moonbeam (GLMR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 59.36M
Celková ponuka:
$ 1.19B
Počet coinov v obehu:
$ 1.02B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 69.88M
Historické maximum:
$ 20.06
Historické minimum:
$ 0.05395352118281602
Aktuálna cena:
$ 0.05848
Moonbeam (GLMR) informácie

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Oficiálna webová stránka:
https://moonbeam.network/
Biela kniha:
https://docs.moonbeam.network/
Prieskumník blokov:
https://moonscan.io/

Moonbeam (GLMR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Moonbeam (GLMR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GLMR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GLMR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GLMR tokenomiku, preskúmajte cenu GLMR tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

