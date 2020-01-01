B3 Base (B3) tokenomika

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

Oficiálna webová stránka:
https://b3.fun/
Biela kniha:
https://docs.b3.fun/
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3

B3 Base (B3) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre B3 Base (B3) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 55.38M
$ 55.38M$ 55.38M
Celková ponuka:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 21.29B
$ 21.29B$ 21.29B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 260.10M
$ 260.10M$ 260.10M
Historické maximum:
$ 0.019926
$ 0.019926$ 0.019926
Historické minimum:
$ 0.00240858399752729
$ 0.00240858399752729$ 0.00240858399752729
Aktuálna cena:
$ 0.002601
$ 0.002601$ 0.002601

B3 Base (B3) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky B3 Base (B3) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet B3 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu B3 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili B3 tokenomiku, preskúmajte cenu B3 tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

