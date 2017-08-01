Arweave (AR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Arweave (AR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Arweave (AR) informácie

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.

For more information of the project, please visit its official website below.

Oficiálna webová stránka:
https://www.arweave.org
Biela kniha:
https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4
Prieskumník blokov:
https://viewblock.io/arweave

Arweave (AR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Arweave (AR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 364.77M
Celková ponuka:
$ 65.65M
Počet coinov v obehu:
$ 65.65M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 366.70M
Historické maximum:
$ 90.912
Historické minimum:
$ 0.485449842644
Aktuálna cena:
$ 5.556
Arweave (AR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Arweave (AR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AR tokenomiku, preskúmajte cenu AR tokenu naživo!

Ako kúpiť AR

Máte záujem pridať Arweave (AR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Arweave (AR) história cien

Analýza histórie cien AR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AR asi smeruje? Naša AR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

