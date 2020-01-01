ABBC Coin (ABBC) tokenomika

ABBC Coin (ABBC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ABBC Coin (ABBC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

ABBC Coin (ABBC) informácie

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Oficiálna webová stránka:
https://abbccoin.com/
Biela kniha:
https://abbccoin.com/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://e.abbcnet.io/

ABBC Coin (ABBC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ABBC Coin (ABBC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.29M
Celková ponuka:
$ 907.22M
Počet coinov v obehu:
$ 905.30M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.16M
Historické maximum:
$ 0.39
Historické minimum:
$ 0.000710730004387872
Aktuálna cena:
$ 0.005844
ABBC Coin (ABBC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ABBC Coin (ABBC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ABBC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ABBC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ABBC tokenomiku, preskúmajte cenu ABBC tokenu naživo!

Ako kúpiť ABBC

Máte záujem pridať ABBC Coin (ABBC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ABBC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ABBC Coin (ABBC) história cien

Analýza histórie cien ABBC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ABBC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ABBC asi smeruje? Naša ABBC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.