සජීවී Yourself සඳහා අද මිල 0.00011643 USD කි. YOURSELF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YOURSELF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YOURSELF ගැන වැඩි විස්තර

YOURSELF මිල තොරතුරු

YOURSELF යනු කුමක්ද

YOURSELF නිල වෙබ් අඩවිය

YOURSELF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YOURSELF මිල පුරෝකථනය

Yourself ලාංඡනය

Yourself මිල (YOURSELF)

ලැයිස්තුගත නොකළ

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි.
Yourself (YOURSELF) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:51:24 (UTC+8)

Yourself (YOURSELF) මිල තොරතුරු (USD)

Yourself (YOURSELF) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00011643. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.000104 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00023629 ක උපරිම අගයක් අතර YOURSELF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YOURSELFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00146841 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000104 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YOURSELF පසුගිය පැය තුල, +0.32% කින්, පැය 24 තුල, -50.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -68.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Yourself (YOURSELF) වෙළඳපල තොරතුරු

Yourself (YOURSELF) මිල ඉතිහාසය USD

Yourself (YOURSELF) යනු කුමක්ද

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Yourself (YOURSELF) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Yourself මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Yourself (YOURSELF) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Yourself (YOURSELF) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Yourself සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Yourself මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Yourself (YOURSELF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YourselfYOURSELF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YOURSELF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Yourself (YOURSELF) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Yourself (YOURSELF) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YOURSELF හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00011643 USD වේ.
YOURSELF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YOURSELF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00011643 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Yourself හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YOURSELF සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 116.37K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YOURSELF හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YOURSELF හි සංසරණ සැපයුම 999.44M USD වේ.
YOURSELF හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00146841 USD ක ATH මිලක් YOURSELF අත්කර ගති.
YOURSELF හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000104 USD ක ATL මිලක් YOURSELF අත්කර ගති.
YOURSELF හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YOURSELF සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී YOURSELF වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YOURSELF මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YOURSELF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Yourself (YOURSELF) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

