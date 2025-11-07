Yourself මිල (YOURSELF)
+0.32%
-50.43%
-68.65%
-68.65%
Yourself (YOURSELF) තත්ය කාලීන මිල $0.00011643. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.000104 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00023629 ක උපරිම අගයක් අතර YOURSELF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YOURSELFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00146841 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000104 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YOURSELF පසුගිය පැය තුල, +0.32% කින්, පැය 24 තුල, -50.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -68.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Yourself හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 116.37K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.44M සමඟින් YOURSELF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999443004.3650961 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 116.37K කි.
අද දිනය තුළ, Yourselfහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000118485192229185 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Yourselfහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000969501 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Yourselfහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000759414 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Yourselfහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000320719436306548 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000118485192229185
|-50.43%
|දින 30 යි
|$ -0.0000969501
|-83.26%
|දින 60 යි
|$ -0.0000759414
|-65.22%
|දින 90 යි
|$ -0.000320719436306548
|-73.36%
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
YourselfYOURSELF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YOURSELF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
