ApeCoin (APE) යනු කුමක්ද

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

APE is available on MEXC.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට APE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ApeCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ApeCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ApeCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ApeCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. APE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ApeCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ApeCoin මිල ඉතිහාසය

APEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් APEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ApeCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ApeCoin (APE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

You can easily purchase ApeCoin on MEXC.

APE දේශීය මුදල් වෙත

1APE සිට VNDවෙත ₫ 16,910.2395 1APE සිට AUDවෙත A$ 1.022225 1APE සිට GBPවෙත £ 0.494625 1APE සිට EURවෙත € 0.586955 1APE සිට USDවෙත $ 0.6595 1APE සිට MYRවෙත RM 2.829255 1APE සිට TRYවෙත ₺ 25.568815 1APE සිට JPYවෙත ¥ 96.385925 1APE සිට RUBවෙත ₽ 53.004015 1APE සිට INRවෙත ₹ 56.472985 1APE සිට IDRවෙත Rp 10,991.66227 1APE සිට KRWවෙත ₩ 921.08408 1APE සිට PHPවෙත ₱ 36.77372 1APE සිට EGPවෙත £E. 33.2388 1APE සිට BRLවෙත R$ 3.712985 1APE සිට CADවෙත C$ 0.916705 1APE සිට BDTවෙත ৳ 79.977565 1APE සිට NGNවෙත ₦ 1,055.2 1APE සිට UAHවෙත ₴ 27.34287 1APE සිට VESවෙත Bs 60.674 1APE සිට PKRවෙත Rs 185.299715 1APE සිට KZTවෙත ₸ 336.64837 1APE සිට THBවෙත ฿ 22.01411 1APE සිට TWDවෙත NT$ 19.910305 1APE සිට AEDවෙත د.إ 2.420365 1APE සිට CHFවෙත Fr 0.547385 1APE සිට HKDවෙත HK$ 5.1441 1APE සිට MADවෙත .د.م 6.153135 1APE සිට MXNවෙත $ 12.774515

ApeCoin සම්පත්

ApeCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ApeCoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ApeCoin (APE) හි මිල කීයද? ApeCoin (APE)හි සජීවී මිල 0.6595 USD වේ. ApeCoin (APE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ApeCoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 496.37M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ APEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.6595 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ApeCoin (APE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ApeCoin (APE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 752.65M USD වේ. ApeCoin (APE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ApeCoin (APE) හි ඉහළම මිල 50 USD වේ. ApeCoin (APE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ApeCoin (APE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.96M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

