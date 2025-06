Wrapped EDU (WEDU) හි අද මිල

Wrapped EDU (WEDU) හි අද සජීවී මිල 0.141799 USDවේ. එහි වර්තමාන වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. WEDU සිටUSD වෙත මිල තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ.

ප්‍රධාන Wrapped EDU වෙළඳපල කාර්ය සාධනය:

- 24 පැය වෙළඳ පරිමාව-- USDවේ

- Wrapped EDU දවස තුළ මිල වෙනස -6.53%වේ

- එයට 0.00 USD ක සංසරණ සැපයුමක් ඇත

MEXC හි USDමිල වෙත WEDUහි තත්‍ය කාලීන මිල යාවත්කාලීන ලබා ගන්න. නවතම දත්ත සහ වෙළඳපල විශ්ලේෂණය සමඟ දැනුවත්ව සිටින්න. වේගවත් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වෙළඳපොලේ බුද්ධිමත් වෙළඳ තීරණ ගැනීම සඳහා එය අත්‍යවශ්‍ය වේ. MEXC යනු නිවැරදි WEDUමිල තොරතුරු සඳහා ඔබේ වැදගත් වේදිකාවයි.