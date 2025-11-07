Verse World මිල (VERSE)
+0.43%
+1.32%
-17.74%
-17.74%
Verse World (VERSE) තත්ය කාලීන මිල $0.099248. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.096237 ක අවම අගයක් සහ $ 0.100129 ක උපරිම අගයක් අතර VERSE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VERSEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.910916 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.091602 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VERSE පසුගිය පැය තුල, +0.43% කින්, පැය 24 තුල, +1.32% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Verse World හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.92M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් VERSE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999751.849816 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 99.25M කි.
අද දිනය තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00129299 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0280569729 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0395705348 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.10577692550115434 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00129299
|+1.32%
|දින 30 යි
|$ -0.0280569729
|-28.26%
|දින 60 යි
|$ -0.0395705348
|-39.87%
|දින 90 යි
|$ -0.10577692550115434
|-51.59%
Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
