සජීවී Verse World සඳහා අද මිල 0.099248 USD කි. VERSE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VERSE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VERSE ගැන වැඩි විස්තර

VERSE මිල තොරතුරු

VERSE යනු කුමක්ද

VERSE ධවල පත්‍රිකාව

VERSE නිල වෙබ් අඩවිය

VERSE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VERSE මිල පුරෝකථනය

Verse World ලාංඡනය

Verse World මිල (VERSE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VERSE සිට USD සජීවී මිල:

+1.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Verse World (VERSE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:17:45 (UTC+8)

Verse World (VERSE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.43%

+1.32%

-17.74%

-17.74%

Verse World (VERSE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.099248. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.096237 ක අවම අගයක් සහ $ 0.100129 ක උපරිම අගයක් අතර VERSE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VERSEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.910916 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.091602 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VERSE පසුගිය පැය තුල, +0.43% කින්, පැය 24 තුල, +1.32% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.74% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Verse World (VERSE) වෙළඳපල තොරතුරු

Verse World හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.92M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් VERSE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999751.849816 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 99.25M කි.

Verse World (VERSE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00129299 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0280569729 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0395705348 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Verse Worldහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.10577692550115434 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00129299+1.32%
දින 30 යි$ -0.0280569729-28.26%
දින 60 යි$ -0.0395705348-39.87%
දින 90 යි$ -0.10577692550115434-51.59%

Verse World (VERSE) යනු කුමක්ද

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය.

Verse World මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Verse World (VERSE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Verse World (VERSE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Verse World සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Verse World මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VERSE දේශීය මුදල් වෙත

Verse World (VERSE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Verse WorldVERSE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VERSE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Verse World (VERSE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Verse World (VERSE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VERSE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.099248 USD වේ.
VERSE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VERSE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.099248 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Verse World හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VERSE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.92M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VERSE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VERSE හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
VERSE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.910916 USD ක ATH මිලක් VERSE අත්කර ගති.
VERSE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.091602 USD ක ATL මිලක් VERSE අත්කර ගති.
VERSE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VERSE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VERSE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VERSE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VERSE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:17:45 (UTC+8)

Verse World (VERSE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

