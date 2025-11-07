හුවමාරුවDEX+
සජීවී Hyperbeat USDT සඳහා අද මිල 1.084 USD කි. HBUSDT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HBUSDT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HBUSDT ගැන වැඩි විස්තර

HBUSDT මිල තොරතුරු

HBUSDT යනු කුමක්ද

HBUSDT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HBUSDT මිල පුරෝකථනය

Hyperbeat USDT ලාංඡනය

Hyperbeat USDT මිල (HBUSDT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 HBUSDT සිට USD සජීවී මිල:

$1.084
$1.084$1.084
+0.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Hyperbeat USDT (HBUSDT) සජීවී මිල සටහන
Hyperbeat USDT (HBUSDT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.072
$ 1.072$ 1.072
පැය 24 පහළ
$ 1.085
$ 1.085$ 1.085
24H ඉහළ

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.701228
$ 0.701228$ 0.701228

+0.39%

+0.40%

+0.66%

+0.66%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) තත්‍ය කාලීන මිල $1.084. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.072 ක අවම අගයක් සහ $ 1.085 ක උපරිම අගයක් අතර HBUSDT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HBUSDTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.27 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.701228 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HBUSDT පසුගිය පැය තුල, +0.39% කින්, පැය 24 තුල, +0.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 85.24M
$ 85.24M$ 85.24M

--
----

$ 85.24M
$ 85.24M$ 85.24M

78.89M
78.89M 78.89M

78,885,465.09907265
78,885,465.09907265 78,885,465.09907265

Hyperbeat USDT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 85.24M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 78.89M සමඟින් HBUSDT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 78885465.09907265 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 85.24M කි.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hyperbeat USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00435798 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hyperbeat USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0470693396 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hyperbeat USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0579696100 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hyperbeat USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.064788922724661 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00435798+0.40%
දින 30 යි$ +0.0470693396+4.34%
දින 60 යි$ +0.0579696100+5.35%
දින 90 යි$ +0.064788922724661+6.36%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Hyperbeat USDT මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hyperbeat USDT (HBUSDT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hyperbeat USDT (HBUSDT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hyperbeat USDT සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hyperbeat USDT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HBUSDT දේශීය මුදල් වෙත

Hyperbeat USDT (HBUSDT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hyperbeat USDTHBUSDT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HBUSDT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hyperbeat USDT (HBUSDT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hyperbeat USDT (HBUSDT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HBUSDT හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.084 USD වේ.
HBUSDT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HBUSDT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.084 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hyperbeat USDT හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HBUSDT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 85.24M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HBUSDT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HBUSDT හි සංසරණ සැපයුම 78.89M USD වේ.
HBUSDT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.27 USD ක ATH මිලක් HBUSDT අත්කර ගති.
HBUSDT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.701228 USD ක ATL මිලක් HBUSDT අත්කර ගති.
HBUSDT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HBUSDT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HBUSDT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HBUSDT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HBUSDT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Hyperbeat USDT (HBUSDT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

