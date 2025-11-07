හුවමාරුවDEX+
සජීවී Goldn සඳහා අද මිල 0 USD කි. GOLDN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GOLDN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Goldn සඳහා අද මිල 0 USD කි. GOLDN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GOLDN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GOLDN ගැන වැඩි විස්තර

GOLDN මිල තොරතුරු

GOLDN යනු කුමක්ද

GOLDN නිල වෙබ් අඩවිය

GOLDN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GOLDN මිල පුරෝකථනය

Goldn ලාංඡනය

Goldn මිල (GOLDN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GOLDN සිට USD සජීවී මිල:

-4.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Goldn (GOLDN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:52:10 (UTC+8)

Goldn (GOLDN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-2.54%

-4.00%

-36.41%

-36.41%

Goldn (GOLDN) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GOLDN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GOLDNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00218317 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOLDN පසුගිය පැය තුල, -2.54% කින්, පැය 24 තුල, -4.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -36.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Goldn (GOLDN) වෙළඳපල තොරතුරු

Goldn හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.34M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 14.00B සමඟින් GOLDN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 14000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.34M කි.

Goldn (GOLDN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-4.00%
දින 30 යි$ 0-48.19%
දින 60 යි$ 0-50.16%
දින 90 යි$ 0--

Goldn (GOLDN) යනු කුමක්ද

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Goldn (GOLDN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Goldn මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Goldn (GOLDN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Goldn (GOLDN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Goldn සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Goldn මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GOLDN දේශීය මුදල් වෙත

Goldn (GOLDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GoldnGOLDN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GOLDN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Goldn (GOLDN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Goldn (GOLDN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GOLDN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
GOLDN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GOLDN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Goldn හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GOLDN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.34M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GOLDN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GOLDN හි සංසරණ සැපයුම 14.00B USD වේ.
GOLDN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00218317 USD ක ATH මිලක් GOLDN අත්කර ගති.
GOLDN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් GOLDN අත්කර ගති.
GOLDN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GOLDN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GOLDN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GOLDN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GOLDN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:52:10 (UTC+8)

Goldn (GOLDN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

