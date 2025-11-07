Goldn මිල (GOLDN)
-2.54%
-4.00%
-36.41%
-36.41%
Goldn (GOLDN) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GOLDN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GOLDNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00218317 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOLDN පසුගිය පැය තුල, -2.54% කින්, පැය 24 තුල, -4.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -36.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Goldn හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.34M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 14.00B සමඟින් GOLDN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 14000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.34M කි.
අද දිනය තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Goldnහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-4.00%
|දින 30 යි
|$ 0
|-48.19%
|දින 60 යි
|$ 0
|-50.16%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
